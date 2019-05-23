新營南興社區貓蝨橫行 民眾嚇到暫住旅館

2019-05-23 13:06

［記者王涵平／台南報導］新營南興里民反映，社區流浪貓多，貓蝨橫行，民眾遭叮咬情形嚴重，曾有民眾嚇到搬去旅館暫住，因對貓蝨束手無策，希望相關單位協助處理公共環境衛生問題。

家住南興里95巷的王姓里民秀出被滿布紅點的雙腳，無奈表示流浪貓在住處社區流竄，甚至會跑到住家3樓或是地下室，貓蝨也遍布四處，家人都被叮咬過，自己去皮膚科看診後目前還在服藥及擦藥。

王姓里民指出，流浪貓犬原本住在附近長期閒置的長勝營區內，營區去年開始開發後，社區內流浪貓犬也多了，有些民眾會餵養，流浪貓犬留下來，還繼續繁殖。

陳姓里民表示，貓蝨問題去年5月起就有，里長曾請科技公司到里內全面噴藥，貓蝨才銷聲匿跡一陣子，之前曾有鄰居家中有幼兒，擔心遭到貓蝨叮咬，還搬去旅館暫住，而自己家中現在也自備水煙等消毒用品，不定期進行滅蟲。

南市動保處表示，貓蝨問題還是在解決流浪貓問題，除了勸導民眾勿任意餵食流浪貓，如有需要也可提供誘捕籠，誘捕到的流浪貓將尋求動保相關團體協助收容，之後再進行環境消毒。

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