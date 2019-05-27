硬起來！移民署一口氣遣送40收容人 創移民署單日最大紀錄

2019-05-27 20:49

〔記者王冠仁／台北報導〕內政部移民署在本月25日實施「全國性聯合查察」，針對失聯移工、逾期居留外籍人士強力查察，總計共查獲165名非法移工。移民署北區事務大隊，今天動員50多名專勤隊人力，執行40名受收容人返回母國的遣送作業，創下移民署成立以來，單日最大遣送量紀錄。

移民署說，此次全國性聯合查察，是針對外籍人士、失聯移工易聚集熱點、可疑有非法工作等處所執行查察；像是台北市專勤隊日前就查獲4名越南籍女子在萬華區從事性交易。

宜蘭收容所所長李界瑩表示，移民署十分重視「受收容人權益」，考量此次查察成果後，勢必造成各收容所收容人數增加，為了避免衍生後續收容及遣送天數增加的遞延效應，宜蘭收容所主導規劃這次高達40人的專案遣送勤務。此次專案勤務，除了讓受收容人早日返回母國與家人團聚，更彰顯了移民署兼顧「查察不法及保障人權」核心價值。

移民署說，目前「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」進行到6月30日止，為期半年，專案採取「寬嚴並濟」措施。期間「自行到案」者，「從寬」論處，免收容、免繳逾期罰鍰2千元，並減免禁止入國期間。專案期間「查獲到案」者，「從重」論處，原則ㄧ律收容、逾期罰鍰和禁止入國期間都從重計算。待專案結束後，移民署也將修法提高逾期罰鍰，以及延長禁止入國年限。

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