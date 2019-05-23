中監受刑人學太陽光電技術 拚乙級證照

2019-05-23 22:59

〔記者歐素美／台中報導〕政府積極推動綠能政策，太陽光電技術相關人才欠缺，為了讓受刑人在刑期服滿後順利就業，法務部矯正署委託弘光科技大學辦理「太陽光電設置職類乙級技術士技能檢定培訓班」，培訓10名受刑人配線、架設太陽能板等技能，學成後，6月下旬就能參加證照考試，今天舉行開訓典禮，台中監獄典獄長邱鴻基勉勵學員習得一技之長。

今天的開訓典禮在弘光科大舉行，法部務矯正署台中監獄典獄長邱鴻基、弘光科大校長黃月桂、寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥、力瑪科技公司總經理許俊吉等人皆出席。中監典獄長邱鴻基說，受刑人到弘光科大接受太陽光電培訓，事先需進行條件篩選，要大專畢業或高中畢業至少工作2年以上，這次挑選出10名大專畢業的受刑人受訓。

弘光科大校長黃月桂說，台中監獄受刑人培訓的專班有98小時的學術科課程，為了讓學員的技術能夠純熟，學校利用高教深耕計畫經費，提供42小時術科加強訓練課程，讓學員在總時數140訓練下提升技能，更希望他們皆可以順利考取乙級證照。

負責課程規畫的環安系副教授余森年指出，受刑人上課的培訓班課程包含實務操作、量測、故障排除2個部分，從太陽能板角度設定、太陽能板安裝、配線、彎管，到測量電壓、電流、功率訊號等均要修習，有的學員從零開始，一開始進度比較慢，經不斷的操作、訓練，已經建立正確的操作觀念，技術也很純熟，幾乎可以跟上專業人員，面對下個月考證照，通過率應該會不錯。

余森年說，目前太陽光電產業很夯，相關人才都很欠缺，日薪依照能力不等從1500元到2500元不等，月薪則更高。學校開設的專業訓練課程，可以強化光電產業人員的知識，讓學員有更安全的操作模式，技術也能學得更扎實，受刑人通過考照後，證明擁有相關的技術能力，廠商聘用意願及信任感比較高。

受刑人在弘光科大太陽光電場域上課，時常頂著烈日，儘管流汗濕透衣衫，依舊努力的認真學習、作筆記。余森年透露，學員對課程很感興趣，也很期待能夠順利考取證照，想要在出獄後替從事相關行業親友工作，或是自己創業。

其中一名受刑人說，以前完全沒接觸過太陽光電技術，可以學到一技之長，覺得很不錯，「希望考取證照，出獄後可以順利找到工作。

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