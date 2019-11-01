監獄私刑》雄監收容人亡驚見「私刑傷痕」6獄方人員被收押

高雄監獄傳出收容人嘔吐昏迷後宣告不治，且身上有疑似外力介入的傷痕。（資料照）

2019-11-01 09:58:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄監獄1名收容人日前突然嘔吐並陷入昏迷，送醫後不治。檢方會同法醫進行相驗後，卻發現該收容人死因「不單純」，疑似有外力介入的痕跡，隨即展開偵辦，並已收押6名獄方人員。

根據《ETtoday》報導，該收容人因家暴案件入獄，期間常與其他收容人發生衝突，且有不服獄方管理之情事。日前他在肢體衝突後突然嘔吐且陷入昏迷，獄方緊急將他送醫，但仍宣告不治。

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原先獄方以單純的病故處理，但法醫相驗後卻發現該收容人身上有疑似外力介入的傷痕，死因並不單純。目前完整的法醫鑑定報告尚未出爐，詳細死因仍在釐清中。

檢方介入偵辦後於10月30日傳喚6名涉案的獄方人員到案，其中包含2名戒護科管理人員及4名雜役。由於6人供詞有明顯出入，檢方於複訊後當庭逮捕6人，並向法院聲請羈押獲准。

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