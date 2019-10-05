全國同步掃黑 新北檢肅3黑幫逮38人

2019-10-05 18:13

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市警局自9月25日起配合警政署發動「全國同步掃黑行動」專案，針對竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派強力掃蕩，共檢肅治平專案5件犯罪組織，共38人到案，並針對轄內幫派堂口、槍枝、賭場、地下錢莊等可能滋生犯罪場所同步加強掃蕩，截至4日止，針對新北市轄區542處實施威力臨檢，查獲個別幫派分子涉及各類刑案70人、各級毒品2013.97公克、各類槍械13把。

近期直播主衍生聚眾鬥毆、槍擊等犯罪事件，凸顯非法槍械係衍生及助長暴力犯罪主要亂源，為防範幫派分子擁槍自重，新北市警局針對非法槍械積極查緝，專案期間海山、三重、新莊、中和、蘆洲分局及刑事警察大隊共查獲13把改造槍枝;另為達溯源斷流，遏止持槍暴力犯罪及阻斷製造槍械場所。

新北市警局與台東縣警局共同破獲槍械改造工廠，查獲改造槍枝、相關改造工具及起獲爆裂物原料等證物，澈底瓦解黑槍汙染源頭，警方將持續清查槍枝來源及有無黑道幫派介入。

另警方發現，不法分子常利用借貸民眾畏於報復不敢報案，及地下通匯較隱匿等特性，將不法所得透過地下通匯方式洗錢，此次新北市警局掃蕩「地下錢莊及地下匯兌業者」，共查獲涉及重罪嫌地下錢莊16件25人，和涉及銀行法的地下匯對案3件6人。

新北市警局表示，為防制幫派分子隱匿於網路社群，以新型態網路直播聚集牟利或利用社群媒體號召動員滋事，造成人心惶恐，警方將持續清查是類分子，如有不法情事，除加強蒐證，強勢執法，杜絕暴力，還給人民一個安居樂業的環境。

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