行刑式槍殺天道盟角頭「一輪」主腦判賠1237萬

2019-08-20 12:42

〔記者王定傳／新北報導〕綽號「一輪」的天道盟角頭黃義倫，前年6月在停車場遭槍手林楊竣近距離開10槍狙殺死亡，引起社會矚目；檢警查出，天道盟同心會土城分會成員李尚哲因購車糾紛，又聽聞「有人要出300萬處理黃男」，找來林楊竣開槍致死，家屬因此提出求償，新北地院審理後判決李尚哲賠償合計1237萬餘元。

黃男遭槍殺後，外傳前立委林國慶的姪子、同心會土城分會長林立昌是幕後藏鏡人，雙方為爭奪10億土方利益起衝突，前年9月林立昌在宮廟發放愛心白米，遭聲稱要為大哥黃義倫復仇的槍手陳致綸槍擊受傷，一旁的男子賴國和卻遭波及中彈身亡。高等法院今年2月間已依殺人罪，判陳男18年徒刑。

關於黃義倫遭槍殺案，法院判決書指出，李尚哲代友人處理購車糾紛，與黃義倫在車行爆發口角衝突，不滿遭嗆聲，遂將此事告知林立昌，事後得知「有人要出300萬處理黃男」，但因顧及妻子將臨盆不願冒險，透過友人謝龍宇牽線，找林楊竣擔任槍手，於前年6月22日，在新北市土城莒光四村停車場動手開槍。

最高法院已依殺人罪，判槍手林楊竣無期徒刑、李尚哲15年、謝龍宇14年徒刑；至於案發後逃到中國、提供槍彈及殺人報酬的共犯簡志鶴，亦於2017年底落網，高院已判他15年徒刑。

被害者父母、妻小提出1237萬餘元求償，李尚哲具狀陳稱，他不諳法律，本案錯縱複雜，他無力做任何改變，亦無雄厚資產得以賠償，故不參與言詞辯論，並自願承擔不參與庭訊的結果；法官審理後判決李尚哲賠償合計1237萬餘元，可上訴。

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