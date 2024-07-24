颱風假照常訓練惹議 消防署竹山消訓中心：防學員外出危險

消防署竹山消訓中心遭爆，颱風假仍照常上課訓練，引發學員不滿。（記者劉濱銓攝）

2024/07/24 16:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕凱米颱風全台都放颱風假，不過民眾爆料消防署竹山消防訓練中心，竟要求學員颱風假仍照常上課訓練。對此，竹山消訓中心回應，學員平日都住中心的宿舍，為避免颱風天放假外出發生危險，才會照常上課，且課程均改為室內課，也會予以補休，後續會加強宣導，避免學員誤解。

投訴民眾表示，消訓中心隊長凌晨接獲停班停課訊息後，今天依舊在消訓中心繼續上課，導致學員無法回家仍要受訓，至於颱風假則留作補休，質疑消訓中心應該放的假不能放，讓人無法接受。

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竹山消訓中心對此表示，今天颱風假僅有消防特考班的學員上課，受訓人員約有3、400人，若全都放假外出，不僅對學員颱風返家交通造成困擾，有些人還是騎機車返家，一旦碰上颱風豪雨將威脅生命安全。

考量受訓學員平日都住在中心內，且今天中心餐廳也有供餐，因此教官也都調整成室內上課，避免訓練課程延誤，也能確保颱風天的授課安全，至於未放的颱風假，日後也會准予補休。

消訓中心強調，學員今天若放颱風假，沒上到的課程後續也要補課，補上時間可能是利用夜間時段，甚至是課餘的休息時間，為維護學員颱風天的交通安全，才會照常上課訓練，之後也會加強宣導溝通，希望學員能理解。

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