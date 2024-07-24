為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

颱風假照常訓練惹議 消防署竹山消訓中心：防學員外出危險

消防署竹山消訓中心遭爆，颱風假仍照常上課訓練，引發學員不滿。（記者劉濱銓攝）

消防署竹山消訓中心遭爆，颱風假仍照常上課訓練，引發學員不滿。（記者劉濱銓攝）

2024/07/24 16:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕凱米颱風全台都放颱風假，不過民眾爆料消防署竹山消防訓練中心，竟要求學員颱風假仍照常上課訓練。對此，竹山消訓中心回應，學員平日都住中心的宿舍，為避免颱風天放假外出發生危險，才會照常上課，且課程均改為室內課，也會予以補休，後續會加強宣導，避免學員誤解。

投訴民眾表示，消訓中心隊長凌晨接獲停班停課訊息後，今天依舊在消訓中心繼續上課，導致學員無法回家仍要受訓，至於颱風假則留作補休，質疑消訓中心應該放的假不能放，讓人無法接受。

竹山消訓中心對此表示，今天颱風假僅有消防特考班的學員上課，受訓人員約有3、400人，若全都放假外出，不僅對學員颱風返家交通造成困擾，有些人還是騎機車返家，一旦碰上颱風豪雨將威脅生命安全。

考量受訓學員平日都住在中心內，且今天中心餐廳也有供餐，因此教官也都調整成室內上課，避免訓練課程延誤，也能確保颱風天的授課安全，至於未放的颱風假，日後也會准予補休。

消訓中心強調，學員今天若放颱風假，沒上到的課程後續也要補課，補上時間可能是利用夜間時段，甚至是課餘的休息時間，為維護學員颱風天的交通安全，才會照常上課訓練，之後也會加強宣導溝通，希望學員能理解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強颱凱米侵台！公路局公布16處道路封閉
2024/07/24 16:18

強颱凱米侵台！公路局公布16處道路封閉
凱米來襲桃機24日取消227航班 觀景台暫停開放
2024/07/24 16:10

凱米來襲桃機24日取消227航班 觀景台暫停開放

桃園航空城翡翠玥灣「鴻灃悦」煥采相會
蛋架空空如也！號稱「最會下蛋的縣」 彰化縣賣場雞蛋被搶光原因曝
2024/07/24 16:19

蛋架空空如也！號稱「最會下蛋的縣」 彰化縣賣場雞蛋被搶光原因曝
強颱凱米攪局 明天國內線航空全取消
2024/07/24 16:33

強颱凱米攪局 明天國內線航空全取消

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
凱米撲台已1死58傷 全國總災情962件、曾停電13萬餘戶
2024/07/24 15:30

凱米撲台已1死58傷 全國總災情962件、曾停電13萬餘戶
歌詩達莎倫娜郵輪旅客不爽補償方案百人一度不下船 航港局介入風波暫歇
2024/07/24 16:16

歌詩達莎倫娜郵輪旅客不爽補償方案百人一度不下船 航港局介入風波暫歇
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播