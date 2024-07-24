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竹縣工務處爆收賄9人到案 下水道科約聘人員和廠商收押禁見

新竹地檢署偵辦新竹縣政府林姓約聘人員涉嫌受賄案件，檢察官昨（23日）指揮搜索6處，並通知9人到案，經複訊認林男、廠商盧男2人，新竹地方法院今上午召開羈押庭，裁定林、盧均准予羈押禁見。 （記者廖雪茹攝）

新竹地檢署偵辦新竹縣政府林姓約聘人員涉嫌受賄案件，檢察官昨（23日）指揮搜索6處，並通知9人到案，經複訊認林男、廠商盧男2人，新竹地方法院今上午召開羈押庭，裁定林、盧均准予羈押禁見。 （記者廖雪茹攝）

2024/07/24 16:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府繼竹北天坑弊案被起訴，新竹地檢署偵辦新竹縣政府工務處下水道科林姓約聘人員涉嫌受賄案件，檢察官昨（23日）指揮搜索6處，並通知9人到案，經複訊認林男、廠商盧男2人，涉犯貪污治罪條例行、受賄罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押禁見，法院今上午召開羈押庭，裁定林、盧均准予羈押禁見。

新竹縣政府對此回應表示，此案基於偵查不公開原則，全案尚待釐清。竹縣府全力配合司法調查，並強調縣府所有公務的推動均是依法行政、秉公辦理，若有同仁涉案絕不寬貸，但若經調查並無涉案，也希望還給同仁清白，也呼籲社會大眾，在法律未證明其有罪之前，不要先入為主，未審先判。

新竹地檢署今下午發布，肅貪專組檢察官指揮法務部廉政署廉政官偵辦竹縣府林男涉嫌受賄案件，檢察官昨指揮專案小組成員持法院搜索票執行搜索6處，通知涉案人、證人共9人到案。其中林男為縣府工務處約聘人員。

經5位檢察官今（24日）凌晨2點許完成複訊，認廠商盧男、林男2人，涉犯貪污治罪條例行、受賄罪嫌重大，且有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見。

據了解，林男為竹縣府工務處下水道科的約聘人員，已服務十多年，主要承辦下水道工程業務，而盧姓負責人為承覽下水道工程的廠商之一。全案疑經人檢舉，開啟檢方的偵辦行動。

新竹地檢署本月17日甫偵結竹北天坑弊案起訴，分依貪污治罪條例違反復工圖利、刑法偽造文書、教唆偽證、偽證等罪嫌，起訴新竹縣長楊文科、時任縣府工務處長、現為簡任秘書的江良淵等官、商、技師共12人。檢方建請法院對楊文科、江良淵、豐邑創辦人劉樹居、總經理邱崇喆、副總劉永吉5人從重量刑，沒收不法所得2.5億多元。沒想到才過幾天，又爆發另一件工程弊案。

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