摩鐵變刑場！竹聯幫成員騙青少年簽賭 鐵桶毆打、蛙人操逼簽本票

2019-10-01 19:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢竹聯幫信堂成員，涉嫌利用網路開設賭盤誘騙無知青少年簽賭，被害人若付不出賭債，就以誘拐方式押到摩鐵（汽車旅館）私設刑場，於旅館房間持棍棒、鐵桶等器具毆打被害人，要求做蛙人操體罰，讓多名被害人身心受創，中壢警分局昨晚利用颱風夜掃蕩逮捕以21歲康姓首腦等6人，起出相關證物後，全案依強盜、恐嚇取財、妨礙自由及傷害等罪嫌於今日移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局日前接獲2名同為19歲被害人報案後展開調查，經過多日佈線埋伏，在9月30日晚間9時米塔颱風來襲時發動搜索，前往花蓮縣及桃園市中壢、平鎮地區，逮捕以21歲康姓男子為首，及江姓、詹姓、葉姓、李姓及吳姓等共6名「八年級」竹聯幫信堂暴力討債集團。

警方表示，這6名竹聯幫信堂成員，都只有20出頭歲相當年輕，利用網路開設賭盤邀被害人網路簽賭，讓被害人不禁誘惑積欠大筆賭資而無力支付，成員去年底開始陸續將多名積欠賭資被害人誘拐至汽車旅館，並在旅館房間內私設刑場，手持棍棒鐵桶等器具毆打外，還要求被害人做蛙人操體罰，讓許多名被害人心生恐懼不敢向警方求助。

過程中，愛好名牌的成員，並搶走被害人身上價值約1萬5000元名牌手錶，以及2萬2000元的名牌包，要求被害人簽4萬元本票後才放人。

中壢警分局長劉印宮表示，網路簽賭危害社會至深，許多人常因不禁誘惑而一擲千金導致傾家蕩產，為防範不法分子滋生事端衍生犯罪行為，進而影響明年年初的總統及立委選舉，明年大選前警方將全力遏止任何不法情事影響選舉，持續淨化選前治安，同時呼籲不法份子切勿以身試法，民眾若有暴力、賭博等介入選舉相關線索，可與警方聯繫，共同維護選舉治安。

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