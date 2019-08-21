剷除選舉賭盤掃到音樂餐廳 3億多籌碼超壯觀

2019-08-21 11:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一家音樂餐廳「掛羊頭賣狗肉」，以現金儲值點數兌換籌碼方式，在賭場內佯裝博奕遊戲，卻暗中兌換現金，中市警方配合全國同步「查緝賭博專案行動」循線上門查緝，除帶回多20多人偵辦，同時查扣3億多萬點籌碼，只見這些以1比100換算現金的籌碼擺出來更是壯觀，訊後全案依賭博罪嫌送辦。

第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉將屆，為淨化選前治安環境並防制賭盤介入選舉，警政署上週連續7天規劃「查緝賭博專案行動」，針對可疑目標或經常遭民眾檢舉聚賭等場所，加強蒐證，積極規劃執行或聲請搜索票威力掃蕩，尤其針對可能做為選舉賭盤簽注管道的不法業者加強查緝。

而台中市警局部分，此次出動943名警力、掃蕩處所116處，共查獲職業賭場6件61人、六合彩簽賭21件27人、運動簽賭7件7人、網路賭博13件32人、其他20件48人，合計現場查扣賭金計23萬8660元。

期間市刑大、第五分局及刑事局組專案小組，更破獲藏身餐廳內的職業賭場，經調查該賭場位於中市北屯區文心路四段，以高級爵士音樂餐廳為掩護，經營方式以「百家樂、妞妞、三寶、21點」等撲克牌賭玩方式，並以籌碼或點數兌換現金賭資，藉此規避查緝。

案經專案小組監控多日，本月16日22時許持搜索票上門查緝，逮捕負責人、員工等9人及賭客19人，扣押現金總計16萬3800元、賭博用籌碼面額3億375萬餘元、帳冊、監視器等相關證物，訊後全案依賭博罪嫌送辦。

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