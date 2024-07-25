為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「陳耀訓·麵包埠」沒取貨拒退款挨轟 北市消保官：訂單遭取消可申訴

台北市知名麵包西餅店「陳耀訓·麵包埠」仍正常營業，且拒絕取消或更改顧客訂單。（圖擷取自「陳耀訓·麵包埠」臉書）

台北市知名麵包西餅店「陳耀訓·麵包埠」仍正常營業，且拒絕取消或更改顧客訂單。（圖擷取自「陳耀訓·麵包埠」臉書）

2024/07/25 15:10

首次上稿 14:16
更新時間 15:10

〔記者楊心慧／台北報導〕凱米颱風來襲，各地風雨交加，全台宣布停班、停課，台北市知名麵包西餅店「陳耀訓·麵包埠」仍正常營業，且拒絕取消或更改顧客訂單，若沒取貨視同放棄，也不提供退款，引發不少消費者砲轟；台北市法務局消保官龔千雅表示，截至今上午10時，已接獲3件消費者申訴，建議業者彈性提供替代方案，若消費者訂單遭取消，可向各縣市政府提出消費爭議申訴。

主管機關、台北市衛生局回應，針對食品消費爭議案，消費者第一次提起申訴時，會請業者妥善針對爭議，如退款等進行處理，若雙方調處的結果不滿意，消費者可再提起二次申訴，屆時會轉由法務局消保官進行協商。

「陳耀訓·麵包埠」的招牌「紅土蛋黃酥」被封為「蛋黃酥界愛馬仕」，23日下午透過官方臉書表示，氣象署預計凱米颱風影響台灣最大的2天正常營業，並提供取貨服務，現場也會販售麵包，「若考量安全因素，無法當日來取貨，會將商品常溫保留至隔天，僅至下午4點，甚至祭出未取貨視同放棄，不會提供退款服務，引起消費者砲轟。

強颱凱米來襲，北市宣布7/24、7/25皆停班停課，台北市松山區昨天還發生塔悠路上巨樹遭強風吹倒，導致壓斷電桿及纜線等災情，不過位於松山區的「陳耀訓·麵包埠」卻刁難消費者稱蛋黃酥僅願保留到隔日下午4時領取；消保官龔千雅指出，截至今上午10時，已接獲3件消費者申訴（高市1件、北市2件），若消費者訂單遭取消，可向各縣市政府提出消費爭議申訴。

龔千雅表示，消費者若因颱風因素，擔憂人身安全而無法如期前往取貨，屬不可歸責於消費者的情形，業者自訂「若隔日仍未取貨，視同放棄」，等同要求消費者拿生命身體對賭，未考量消費者人身安全，建議業者彈性提供替代方案，如開放全額退費、或代為保管蛋黃酥，供消費者選擇於颱風離開後再前往取貨等，友善維護消費者的生命身體安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黃牛轉售近3倍價！蛋黃酥界的愛馬仕預購即秒殺 消保官難管
2024/07/02 16:12

黃牛轉售近3倍價！蛋黃酥界的愛馬仕預購即秒殺 消保官難管
颱風天不是我的問題！「陳耀訓·麵包埠」拒改單 沒取貨不退款挨轟！
2024/07/24 19:50

颱風天不是我的問題！「陳耀訓·麵包埠」拒改單 沒取貨不退款挨轟！

國際罕病照護先驅》合作藥華藥波折 AOP創辦人說分明
圖輯》高雄愛河水位暴漲 水漫市區多處積淹水車輛難行
2024/07/25 14:11

圖輯》高雄愛河水位暴漲 水漫市區多處積淹水車輛難行
桃市各地鏡頭君單日瀏覽數暴增至68.5萬人次 石門水庫洩洪居冠
2024/07/25 14:15

桃市各地鏡頭君單日瀏覽數暴增至68.5萬人次 石門水庫洩洪居冠

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播