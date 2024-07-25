「陳耀訓·麵包埠」沒取貨拒退款挨轟 北市消保官：訂單遭取消可申訴

台北市知名麵包西餅店「陳耀訓·麵包埠」仍正常營業，且拒絕取消或更改顧客訂單。（圖擷取自「陳耀訓·麵包埠」臉書）

2024/07/25 15:10

首次上稿 14:16

更新時間 15:10

〔記者楊心慧／台北報導〕凱米颱風來襲，各地風雨交加，全台宣布停班、停課，台北市知名麵包西餅店「陳耀訓·麵包埠」仍正常營業，且拒絕取消或更改顧客訂單，若沒取貨視同放棄，也不提供退款，引發不少消費者砲轟；台北市法務局消保官龔千雅表示，截至今上午10時，已接獲3件消費者申訴，建議業者彈性提供替代方案，若消費者訂單遭取消，可向各縣市政府提出消費爭議申訴。

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主管機關、台北市衛生局回應，針對食品消費爭議案，消費者第一次提起申訴時，會請業者妥善針對爭議，如退款等進行處理，若雙方調處的結果不滿意，消費者可再提起二次申訴，屆時會轉由法務局消保官進行協商。

「陳耀訓·麵包埠」的招牌「紅土蛋黃酥」被封為「蛋黃酥界愛馬仕」，23日下午透過官方臉書表示，氣象署預計凱米颱風影響台灣最大的2天正常營業，並提供取貨服務，現場也會販售麵包，「若考量安全因素，無法當日來取貨，會將商品常溫保留至隔天，僅至下午4點，甚至祭出未取貨視同放棄，不會提供退款服務，引起消費者砲轟。

強颱凱米來襲，北市宣布7/24、7/25皆停班停課，台北市松山區昨天還發生塔悠路上巨樹遭強風吹倒，導致壓斷電桿及纜線等災情，不過位於松山區的「陳耀訓·麵包埠」卻刁難消費者稱蛋黃酥僅願保留到隔日下午4時領取；消保官龔千雅指出，截至今上午10時，已接獲3件消費者申訴（高市1件、北市2件），若消費者訂單遭取消，可向各縣市政府提出消費爭議申訴。

龔千雅表示，消費者若因颱風因素，擔憂人身安全而無法如期前往取貨，屬不可歸責於消費者的情形，業者自訂「若隔日仍未取貨，視同放棄」，等同要求消費者拿生命身體對賭，未考量消費者人身安全，建議業者彈性提供替代方案，如開放全額退費、或代為保管蛋黃酥，供消費者選擇於颱風離開後再前往取貨等，友善維護消費者的生命身體安全。

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