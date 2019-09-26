女友懷孕中被性侵 強哥不離不棄抱得美人歸

2019-09-26 06:09

〔記者楊政郡／台中報導〕女友受孕12週竟被國小同學下藥性侵，女友事後還鬧自殺，「強哥」不但幫助女友討回公道，且孩子出生前與女友如期完婚，誓言照顧她一輩子，惡狼朱嫌被判9年徒刑（上訴三審中），且法院判民事賠償80萬元。

台中地院判決書指出，朱嫌與「奇珍」（化名）是國小同窗，多年不見在2016年間又連絡上，同年5月14日相約到南投縣微熱山丘遊玩，此時奇珍已有12週身孕，也有論及婚嫁的男友，殊不知朱嫌心懷不軌，早有準備FM2（俗稱強姦藥片），奇珍上他的車之際，就在奶茶中加入FM2，奇珍飲用後出現嗜睡、半昏迷、失去意識，當天上午被帶到彰化縣某汽車旅館性侵。

在汽旅性侵後中午就退房，朱嫌又把奇珍帶到租住處，奇珍還是處於意識不清、嗜睡狀態，又再次性侵得逞。當天晚間6時許奇珍醒來，發現自己全身赤裸，被告則上半身赤裸躺在旁邊，當場不知發生何事，沒有質疑，僅表示要回家。

翌日奇珍清醒後，回想上述過程懷疑遭下藥性侵，自行前往醫院採尿檢驗有無藥毒物反應及性侵，並立即告知男友，查出遭下藥、性侵情節。

此案朱嫌刑事部分已被判9年徒刑，目前上訴三審中，案發當時奇珍發現被性侵，難以面對自身及其未婚夫，翌日出現自殺行為，所幸救回一命，案發當時她已有12週身孕與未婚夫已談論婚嫁，極度擔心孩子受毒害，精神上及身體上均受到莫大痛苦與煎熬，奇珍的男友不離不棄一路陪伴，同年9月兩人步入禮堂，還生下健康女嬰。

此案被害人提起附帶民事賠償，法官審酌被害人身心狀態，雙方財力，判決精神賠償需80萬元，而被害人已領取犯罪被害人補償28萬元，被告還要賠償52萬元，且從2017年8月就要給付年利率百分之五利息，至完全清償為止。

示意圖

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