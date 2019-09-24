武術老師偽裝女同蹂躪少女 還仿SM情節要她自稱「我最騷」

2019-09-24 11:06

〔記者溫于德／台北報導〕施姓武術老師得知少女阿梅喜歡女生，竟冒名「林語晨」性侵。士林地院判決指，阿梅在旅館只見施男卻未看到「林語晨」，質問施男，施男騙稱：「林語晨快到了」等語，隨即強脫阿梅褲子，掏出性器插入陰道、肛門，還仿SM情節要阿梅自稱「我最騷我最欠幹」，並恫嚇阿梅不准報警，否則將公開性愛影片；全案日前審結，重判施男有期徒刑10年，另5月得易科罰金，全案仍可上訴。

大學畢業的施男，曾在多所幼兒園、國小、國中及私立文教機構擔任武術老師與教練，今年5、6月間，施男上instagram假裝自己是高職生並化名「林成恩」，結識未滿16歲的阿梅，得知阿梅喜歡女生後，佯稱可介紹胞妹「林語晨」與之認識，隨後冒用「林語晨」身分傳訊給阿梅，成功約炮。

今年7月4日上午9時許，阿梅進到旅館房間，只見施男坐在房內，便質問施男身分，施男騙稱：「我是林語晨的朋友」、「林語晨快到了」等語，阿梅相信後坐在床邊滑手機；施男見狀隨即褪去阿梅褲子，見阿梅準備撥打電話求救，立刻奪取手機丟到一旁，並摀住阿梅嘴巴，掏出性器插入陰道、肛門。

施男逞慾過程中，為滿足性慾還模仿SM情節，要阿梅自稱「我最騷我最欠幹」，兩人後來一同洗澡完後，施男再度性侵，這次是強迫口交，後又趁阿梅前往浴室整理儀容時，再掏出性器從背後插入阿梅下體。施男完事後，為免東窗事發，恫嚇阿梅：「如果敢報警，我就公開影片，妳應該知道報警的後果會怎樣」。

阿梅母親得知女兒受害後報警處理，施男遭起訴。法院審理時，施男承認大部分犯行，合議庭認為，施男曾任教職，原應呵護未成年人平安長大，卻反而利用未成年人的脆弱而犯案，比起一般成年人對未成年故意犯罪更不應該，依法加重其刑。

施男最終被依成年人故意對少年犯強制性交罪、以強暴使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，併判10年徒刑；恐嚇罪部分獲判5月徒刑，得易科罰金15萬元。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法