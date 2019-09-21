英皇室爆醜聞！受害女控遭王子性侵 白金漢宮：無根據

2019-09-21 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）自8月10日在獄中輕生後，有多名女子出面指控他涉嫌性侵，而英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）也被指控協助進行性仲介，甚至爆出連英國王室的安德魯王子（Prince Andrew）也參與性侵事件。

據英國《太陽報》報導，朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）受訪時表示，她17歲時被迫與安德魯和其他名人發生關係，但所有人都否認這項指控，法庭文件指出，朱弗里控訴自己還是少女時，艾普斯坦把她當成性奴隸對待。

朱弗里透露，17歲時艾普斯坦曾帶她到倫敦的酒吧參加派對，安德魯請她喝了伏特加，沒想到之後麥斯威爾竟對她說「今天你要見王子」，她當下並不知道自己會和王子發生性行為。

安德魯王子是女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）與菲利普親王（Prince Philip）的第3個孩子，他數次公開否認和艾普斯坦相關的指控。對此，白金漢宮表示，安德魯與朱弗里沒有過性接觸，這些指控都缺乏證據。

朱弗里形容那天的情況，她離開倫敦的酒吧後，麥斯威爾在車上告訴她「安德魯要回家了，我希望妳能替他做妳替艾普斯坦做的事情」。那天的暴力行為從浴室進行到臥房「他沒有無禮，只說了謝謝這些溫柔的詞彙，然後離開」。

朱弗里坦言，她不敢相信王室也參與其中，且自己被安德魯性侵超過2次，她堅稱「就算他否認曾發生過的事，但他知道真相，我也知道」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法