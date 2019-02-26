名導盧貝松逃過迷姦案 法檢又展開性暴力案調查

2019-02-26 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕曾來台拍攝電影《露西》的59歲法國名導盧貝松（Luc Besson），去年遭女星指控下藥迷姦，巴黎檢察署在調查後認為沒有足夠證據，撤銷告訴。不過當局指出，上週又收到一名女星稱盧貝松曾在2002年對她暴力強吻，相關單位正針對此案展開新的性暴力案調查。

綜合外電報導，雖然有眾多女星出面指控，不過只有自稱曾當過盧貝松2年小三的女星珊德范羅伊（Sand Van Roy），於去年5月提起告訴，指控盧貝松對她性侵高達4次，其中還曾下藥迷姦，在她喝了一杯茶後不適昏迷，醒來回想起盧貝松對她「霸王硬上弓」。

法國當局於25日發表聲明，在初步調查時就沒有發現羅伊當下有服藥反應，經過9個月的調查後，因證據不足，決定撤銷羅伊的指控案件。

過沒多久，該署再發最新聲明，指出一名女演員匿名向警方檢舉，稱盧貝松曾在2002年對她暴力強吻，害得她要「手腳跪地爬」才能逃生。檢警已於21日，就此事展開另一項調查。

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