玩樂被猛灌烈酒、嫩女醒來全身赤裸！男友人賠60萬還沒完

2019-09-24 06:14

〔記者楊政郡／台中報導〕男子「開哥」追女仔，把女性友人「真真」帶到酒店與友人飲酒作樂，心懷不軌讓她喝了不少烈酒，帶回家後還繼續給她倒酒，當晚已醉得不醒人事，真真醒來全身赤裸，才發現被性侵，法庭上開哥狡辯說她是清醒的，還有配合他，但法官審酌他與真真事後的LINE對話，開哥一直道歉與懺悔，說「千言萬語都無法彌這個錯誤」，一審依強制性交判3年6月，二審和解賠償60萬，改判1年8月。

判決書指出，開哥與真真是經友人介紹而認識，2017年4月25日凌晨3時許，開哥載她赴友人邀約，喝了2個多小時烈酒，真真已不勝酒力喝掛了，開哥邀真真到他住處休息，到了租住處後又倒酒給真真，她是喝得意識不清，就安排真真睡他房間。

真真完全睡死了，偷偷退去她的衣服，從背後插入方式性侵得逞，真真驚醒說「不要弄我」，但反抗軟弱無力，持續一段時間，真真使出吃奶力氣推他，且向前動身體方式來拒絕，開哥才作罷。

開哥一審時堅持兩人是合意，說她沒有很醉，是她自己走到房間，也有配合他的動作，否認性侵，法官判處3年6月。

二審法官認為從兩人事後LINE對話，真真說「我明明在睡覺，為什麼起來的時候身上，連衣服都沒穿？到底對我幹嘛？對我幹嘛？」。

真真說「已知道我是怎麼的嗎？因為我知道你對我動手動腳，我都知道了，你根本就沒有經過我同意，你這樣動我這樣是什麼意思，你聽不懂我在說什麼嗎？」、「我年紀小沒錯，但也不是第一天出社會」。

而被告的話中「千言萬語都無法彌補這個錯誤、我沒有理由與藉口了」、「我沒背景我願意承擔所有的後果、我不會逃避…我沒有…」、「我一直再懺悔，不是藉口…傷害造成了，我意思是我願意接受妳的教訓…」

二審時，雙方和解且已賠償60萬元，已見悔意，改判1年8月，沒有緩刑，本案還可上訴。

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