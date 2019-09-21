菲籍男色膽包天 搭長榮班機指姦鄰座陌生女子

2019-09-21 12:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕菲律賓籍男子肯尼斯8月12日從美國搭機來台，卻色慾薰心，在飛機上向鄰座不認識的美國籍A女伸出狼爪，他先強摸對方手腳、身軀，A女不敢聲張反抗，他就大著膽子撕破A女內褲指姦得逞，還強吻對方大腿，肯尼斯因涉犯妨害性自主罪嫌，已被收押。

檢方說，肯尼斯（39歲）8月12日從美國西雅圖搭乘長榮航空班機來台，他看到坐在隔壁座位的A女年輕貌美，雖不相識，仍唐突攀談，甚至動手觸摸對方的手腳與身軀。

因當時飛機上的燈光已幾乎全滅，A女雖然努力推拒，但她害怕肯尼斯動粗，不敢聲張，而肯尼斯卻因此認定A女不會反抗，更大著膽子將手伸進A女的內衣，撫摸A女胸部，甚至伸手到A女裙內，撕破A女內褲後，指姦得逞，甚至將頭埋進A女大腿間，強吻A女的大腿內側。

A女受到侵害後，非常驚恐，縮在座位不敢動彈，還好她看到空服員走過，趕忙求助，並由機組人員負責保護，至於肯尼斯於飛機降落在桃園國際機場後，立即被早已接獲通報的航空警察局派員逮捕。

因長榮航空班機登記為中華民國國籍，並降落在桃園市的桃園國際機場，屬桃園地檢署、桃園地方法院的管轄區。

桃園地檢署偵訊時，肯尼斯坦承與A女並不相識，見A女貌美，才會情不自禁地伸手撫摸對方胸部與下體，並親吻大腿，檢方說，A女到醫院驗傷後，確認下體有紅腫傷勢，警方也在她的內褲、左大腿採集到與肯尼斯相符的DNA等跡證，肯尼斯涉犯妨害性自主罪嫌的罪證明確，已依法將他提起公訴，並向桃園地方法院聲請羈押獲准。

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