飛機上起色心 撕破鄰座靚女內褲性侵

2019-09-22

太害怕 女不敢反抗

〔記者周敏鴻／桃園報導〕39歲菲律賓籍男子肯尼斯，今年8月12日從美國搭機來台，竟在飛機上非禮鄰座不認識的美國籍女子；他先強摸對方手腳、身軀，見女子害怕不敢聲張反抗，竟撕破其內褲指侵，還把頭埋進對方大腿間強吻。女子直至空服員經過時才求救，肯尼斯下飛機立即被法辦並收押，直接送進看守所，桃園地檢署依妨害性自主罪將他起訴。

檢方指出，肯尼斯從美國西雅圖搭乘長榮航空班機來台，看到坐在隔壁座位、狀似單獨旅行的女子年輕貌美，雖不相識仍唐突攀談，接著伸出狼爪觸摸女子的手腳與身軀。由於當時機上燈光幾乎全滅，女子雖然努力推拒，但害怕對方動粗，不敢聲張。肯尼斯認定女子不會反抗，更大著膽子摸胸，還撕破對方內褲指侵及把頭埋進女子大腿間強吻。

空服員經過才求救

女子遭受性侵害後非常驚恐，瑟縮在座位不敢動彈，直到空服員走過才求助。機組人員為保護女子，將雙方隔離，同時通報航空警察局，待飛機降落桃園國際機場後，肯尼斯立即被警方逮捕。

菲男抵桃園 下機遭押

因長榮航空班機登記為我國國籍，並降落在桃園國際機場，屬桃園地檢署、桃園地院的管轄區。檢方偵訊時，肯尼斯承認不認識受害女子，見對方貌美才性侵。

女子到醫院驗傷確認私密處有紅腫傷勢，警方也在女子衣褲、腿部等處採到肯尼斯的DNA跡證。遠從美國搭機來台的肯尼斯，還沒機會自由走出桃園機場，就被逮捕法辦，檢警並於完成初步偵查程序後，將獲准羈押的他送進看守所。

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