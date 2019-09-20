「媽媽不在了我有需要」狼父性侵兩女兒1319次 判6856年

2019-09-20 21:58

〔記者王定傳／新北報導〕單親父親阿明（化名）以「媽媽不在了我有需要」等理由，性侵2名親生女兒；回推時間，2名被害者從幼兒園就慘遭毒手，且遭父親強行性交、猥褻高達1319次，狼父雖否認犯行，新北地院合議庭不採信，斥責他嚴重違背人倫秩序，依加重強制性交等罪，判刑6856年，定應執行徒刑為25年。

據了解，從事木工的阿明，因家暴致妻子離家出走，開始獨自扶養2名女兒，但他又不願女兒與親生母親見面，不斷從中阻撓。

2008年間，阿明先對讀幼兒園大班的大女兒伸出狼爪，不顧她掙扎、說不要、咬他手臂等方式反抗，以身材優勢壓制、作勢打人、罵人等方式強行性侵，甚至嗆說：「媽媽不在了我有需要」。

2010年間，阿明把目標轉向同樣念幼兒園的小女兒，不顧她說不要、踢、扭動，仍強行性侵；據了解，這對姊妹都曾目睹父親的獸行，但又無可奈何。

2017年間，已經念國中的大女兒仍遭性侵，於是向前男友訴苦，學校輾轉獲知後，全案正式進入司法程序；不過，2人並無積極追訴之意，大女兒曾說，如果父親肯認錯，就不需要提告，小女兒則說不希望父親受到懲罰。

狼父在警詢時坦承因喝酒、看了成人影片，加上情慾衝動、興奮下做了這件事，還說：「每次都是酒後控制不了情慾，平常清醒時，我會有非分之想，但不敢做這些事」；審理時改口全盤否認，辯稱不解女兒為何有此指控，懷疑是前妻因監護權問題教唆所致。

合議庭判定狼父總計性侵2女兒1319次，其中小女兒次數最多，高達937次，斥責他視女兒為其禁臠，任其發洩獸慾，嚴重違背人倫秩序，對被害者身心健全發展造成難以抹滅的傷害。

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