騙女網友試喝「膠原蛋白飲」再猥褻 色廚師下場曝

擔任廚師的盧姓男子因對女網友有好感，竟以試喝「膠原蛋白飲」為藉口，實則在茶水中摻入強效安眠藥，騙她喝下，趁她意識不清之際，猥褻得逞，高等法院依「以藥劑犯強制猥褻罪」判盧男4年4月徒刑。（記者楊國文攝）

2024/04/11 09:24

〔記者楊國文／台北報導〕擔任廚師的盧姓男子因心儀女網友小芳（化名），竟偷偷在茶水中摻入強效安眠藥，再佯稱請她試喝「膠原蛋白飲」，趁她意識模糊且無力抵抗之際，強制猥褻得逞；高等法院審理後，依「以藥劑犯強制猥褻罪」重判盧男4年4月徒刑。可上訴。

判決指出，盧男2020年初透過交友軟體認識長相甜美的小芳後被她的美貎吸引，曾數度相約見面。期間，盧男多次想有更親密關係而碰觸小芳身體，均被她閃避拒絕。

請繼續往下閱讀...

2020年6月13日，盧男和小芳相約隔天出遊，6月14日上午近10時，盧男駕車到小芳北市住處載她，接著前往中山區某網路咖啡廳的情人座包廂內用餐，沒想到盧男不安好心，事先將強效安眠藥摻入茶水內，再向小芳佯稱要請他試飲「膠原蛋白飲」，騙她喝下。

小芳喝下該「加料」的茶水後，不久即意識模糊不清，盧男見狀，趁她無法抵抗之際，強行撫摸其私處，猥褻得逞。事後，小芳不甘受辱，持醫院的「受理疑似性侵害事件診斷書」、性侵害案件藥物鑑識報告、咖啡廳監視錄影光碟等資料，赴警局提告盧男。台北地檢署偵查後，依「以藥劑犯強制猥褻罪」將盧男起訴。

台北地院審理時，盧男坦承犯行，法官認為，盧男不顧小芳之前已明確表示不願和他有肢體接觸，為滿足一己性慾，竟偷偷在茶水內摻入強效安眠藥騙小芳喝下使她意識模糊，再趁機強制猥褻，致她身心蒙受重大痛苦，盧男所為應嚴予非難，判盧男4年4月徒刑。

盧男不服，認為一審判決過重，提起上訴。高等法院審理認為一審判決適當，認事用法並無不當，判決上訴駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法