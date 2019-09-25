疑不滿遭黑人「中出」 女網友怒告性侵

2019-09-25 12:55

〔記者黃捷／台北報導〕在台灣工作許久的奈及利亞籍馬姓男子，今年初和一名女網友約出去開房間，儘管女網友要求戴保險套，馬男卻仍內射，引發女網友不滿挨告性侵。不過，台北地檢署調查後認為性交未違反女方意願，今依罪嫌不足處分馬男不起訴。

檢警調查，30多歲的馬男在台灣已取得永久居留證，去年底在手機交友軟體上認識年紀相彷的女網友，雙方相談甚歡，還曾相約出遊，聊天時也互稱「Baby」，關係親密如同男女朋友。

兩人第一次相約開房間時，由女網友負責訂房，但兩人最後因付費問題吵架，女網友負氣退訂；馬男不放棄，今年初再次約開房間，女網友雖同意，但要求必須戴保險套，馬則未正面回應，而是推託「不要講了」。

雙方最後決定在北市大安區旅館開房間，由女網友出面訂房，這次終於「成行」。女網友疑因不習慣，在馬男甫插入生殖器時大喊「好痛」，輕輕推了一下馬男，但馬男停了一下後仍持續動作，且最後射在女網友裡面，女網友發現後氣得大罵「你怎麼可以這麼做！」

兩人隔天退房後一起去吃早餐，馬男吃到一半後接了通電話就離開，女網友覺得馬男內射後就這樣離開，氣得提告性侵，宣稱是被利用，並沒有同意與馬男發生性關係。

但檢察官查出，2人完事後曾離開房間到超商購物，當時附近就有巡邏員警，女網友卻未求救，且馬男辯稱以為女網友是他的女朋友，兩人是講好要開房間，遂認定性侵罪嫌不足，處分不起訴。

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