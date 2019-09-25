聲稱被強脫束褲卻無傷？控性侵未遂說詞矛盾 更三審判無罪

2019-09-25 22:54

〔記者楊國文／台北報導〕已婚的台北市某國小前任家長會長丘姓男子，被控不滿追求的單身女家長家中有男子在，隔天凌晨竟跑到她的家裏大鬧，更扯爛她的衣服，強脫束褲，作勢以手指插入她的下體性侵未遂，丘男否認犯行，辯稱雙方是婚外情關係，但一審仍被依強制性交未遂罪判1年10月，經數度發回更審，高院更三審認定，女方並無束褲被強行拉扯的刮、擦痕，鑑定也指出，無法判斷有無將手指插入陰道性侵等多項疑點，加上女家長指控詞前後不一，今改判丘男無罪。

據指出，丘男隱瞞妻子，追交單身女家長而成為男女朋友。女家長指稱，2012年9月19日深夜，丘男到她位於北市信義區住處，發現有男子在場，和她發生爭執，摔東西後離去；9月20日凌晨2時，丘男返回女家長住處，對她和異性關係大表不滿，兩人發生嚴重口角，丘男竟強行拉扯她的洋裝、強脫她的束褲後，欲將她指侵，因她掙扎、抗拒，並表示會驚醒同住的女兒，丘男才倖倖然離去。

女家長指出，她方洋裝綁帶被丘男走斷撕毀因此上半身赤裸，束褲則被他強後卡在腿上，當時丘差點以一隻手指強插她下體，所幸沒有進入陰道，只有碰到陰道口外圍，因此造成她肢體手腳瘀青及陰部紅腫折傷。她因不甘受辱，隔天醫院驗傷採證，並報警提告。

丘男到案時否認涉強制性交未遂犯行，辯稱兩人是男女朋友，案發時雖然有扯扯、爭執，並使女家長的洋裝綁帶毀損，但他未對她指侵等不法。

台北地院認為，依女家長證詞和手腳受傷、洋裝被毀損等情形，認定丘男犯行明確，判他1年10月，上訴後，高等法院採一審見解，仍判丘男1年10月；上訴後，最高法院發回更審，更一審改判丘男1年8月徒刑，但更二審逆轉，以罪證不足，判丘無罪。

更三審時，丘男承認發生爭執，但否認強制性交，認為無法證明女家長的傷勢是他所為，「她的動機是為了錢」，依照女家長的說詞，若強脫束褲，肯定不只這樣的傷勢。

更三審認為，女家長對於關鍵案情的說法，在歷次應訊皆不一致，比如，9月19日晚間，丘男是否攻擊她？9月20日，丘男使用何種強暴手段？都出現前後不一、矛盾，另外，束褲廠商證稱，束褲穿，須耗費相當力氣且過程繁複，若依女家長當時有反抗、打、踹丘男的說法，以女家長近170公分身高，和65公斤重，丘男欲將女家長束褲脫至大腿間，腰、腹應會造成擦、挫傷，實際上卻沒有，鑑定也指出，無法判斷有無將手指插入陰道性侵等多項疑點，且尚有多項疑點，例如女家長不進行性侵害驗傷等事後行為，無法證明丘男犯行，今改判無罪。

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