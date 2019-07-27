辣妹訪砲友險遭性侵 私錄現場索賠150萬元

2019-07-27 19:09

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名辣妹小婕（化名）2017年間拜訪林姓砲友借桌子，林男以為她有意滾床單，大喊「打一砲」，隨即把她壓在床上揉胸，直到小婕雙腳屈膝反抗他才鬆手，未料事後小婕提出當下私錄畫面，自稱差點遭到性侵，求償30萬元，經拒絕後，她提起妨害性自主告訴，加碼索賠150萬元，士林地院法官勘驗畫面後，依強制性交未遂罪判林男1年8月徒刑。

小婕與林男因工作而結識，雙方互有好感，發生過兩次性關係，但非男女朋友，2017年12月24日下午7時許，小婕為了借用桌子而拜訪林男，一進入房間，林男以為她又想要，便喊了「打一砲」、「褲子脫下」等語，無視小婕說「沒有」、「不要」，硬推倒在床上，強壓雙手揉胸逞慾。

林男一開始覺得小婕拒絕的語氣是在開玩笑，仍上下其手，直到小婕雙腿彎曲，用膝蓋頂住他胸口說「不要鬧了」，林男才察覺她當天真的不想要，遂罷手未再亂摸，但事後小婕耿耿於懷，不斷問他要怎麼辦，希望獲得30萬元金錢賠償。

林男原本不以為意，直到1個月後，小婕掏出案發時的手機錄影畫面提告妨害性自主罪，他才知道事情大條了，沒想到雙方還沒和解，士林地檢署就提起公訴，小婕求償的金額一下從30萬遽增至150萬元，林男無力支付，上審判庭喊冤。

林男提出三點質疑，首先，案發後小婕積極求償，1個月後才報警，動機可疑；其次，小婕在外積欠多筆債務，案發後隨即到區公所要求以30萬元調解，獲悉檢方起訴，再把金額拉高到150萬元；第三，錄影顯示小婕嬉笑談到是否要當他老婆，他才會誤認同意性行為。

但合議庭認為，不論小婕的動機或語氣如何，影片就是錄到林男硬上而小婕拒絕的畫面，雖然沒有得逞，也只能依未遂犯減刑，不能免刑，考量他擺攤賣小籠包，月收入2萬元，未和小婕和解，判刑1年8月，可上訴。

律師顏世翠建議，曖昧關係的舉止很難拿捏，男生要進一步行動時，如遇到女生反抗，應立即停手，詢問是否真的不要；反之，女性若沒意願，當下也應嚴詞拒絕，勿讓對方有錯覺。

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