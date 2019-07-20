智能障礙少女控鄰性侵 卻告訴閨密：「跟他做就有錢拿」

2019-07-20 16:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕15歲智能障礙少女小美（化名）指控鄰居阿德（化名）撫摸她大腿、舔下體，不顧她反抗想硬上，直到她「喊痛」才罷手，新北地檢署依加重強制猥褻、強制性交未遂等罪起訴阿德，阿德則說兩人是性交易，新北地院調查認為，阿德撫摸大腿行為僅算性騷擾，且小美自承缺錢就會去找阿德，甚至還跟閨密說：「跟他做就有錢拿」，介紹缺錢閨密一起去找阿德，認定阿德罪證不足，判處無罪，可上訴。

小美指控，2017年2、3月間，阿德在其住處摸她大腿，之後還強脫她衣褲舔下體，掏出生殖器想硬上，因她「喊痛」才罷手，檢方採信小美控訴，起訴阿德。

審理時，阿德表示，從小美小學3年級起就認識她，她因要他給錢，所以才會讓他摸大腿，雙方是談好價錢進行性交易，後來小美「喊痛」，他就沒有再繼續了，不知對方有身心障礙。

小美則自承，一次要去阿嬤家拿錢，在樓下警衛室碰到阿德，阿德就給了他1千元，隔幾天她到阿德住處時，阿德突然伸手摸她大腿，她馬上撥開對方的手，前後不到一分鐘，阿德有給她一些零用錢。法官認為，阿德被拒絕後馬上抽手，屬性騷擾行為非猥褻。

小美審理時另證稱，沒錢就會打電話給阿德，他說「想做」，但因她怕痛最後沒有繼續，阿德只有碰到她下體沒有進去，後來有給她80、90元零用錢；小美友人也證稱，小美有帶她去阿德家，同意讓對方摸身體跟發生性行為。

法官依小美及小美友人證詞，加上審理時，小美也大多能理解問題回答，採信阿德說法，「經小美同意兩人談好價錢才碰對方」，及不知她有身心障礙供詞，判他無罪。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法