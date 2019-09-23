台大女遭健身教練分屍 父母告兇嫌爸媽不成

2019-09-23 15:54

〔記者王定傳／新北報導〕健身教練朱峻穎殺害台大女碩士黃亦敏並分屍後，自殺死亡，被害者父母認為，朱男父母知情並涉嫌協助，提出1050萬元求償，朱男父母否認，認為對方只是臆測，新北地院法官認為，黃女父母不能證明朱男父母有共同殺人、損害遺棄屍體等行為，判決敗訴，可上訴。

去年5月21日，朱峻穎涉嫌以不詳方式，殺害交往2個月的女友黃亦敏，並將她分屍、棄屍，同月28日，朱男上吊自殺身亡，檢方依法處分不起訴。

雖朱男父母被控知情並予以協助殺人、藏匿人犯、湮滅證據、損壞丟棄屍體等犯行，不過，經檢方調查，以無積極證據為由處分不起訴，再議後亦被駁回，黃女父母為此向法院聲請交付審判，同樣被被駁回。

黃女父母再對朱男父母提出1050萬民事求償，仍主張，案發這段時間，朱男父母均曾進入現場，並協助搬運物品。

黃女父母認為，朱母父母事先知道朱峻穎將下殺手，並給予指導，案發時到現場謀議處理屍體，決定由朱男分屍、棄置，最後幫朱峻穎逃亡，並協助隱藏屍塊；朱男父母予以否認。

法官則認為，黃女父母無法證明2人事前知情，亦未提出證據證明2人有何殺人動機，更何況，朱男自殺後遺書載明：「對不起了爸媽，一直不跟你們說發生了什麼事，也不敢說，怕把你們氣死了」，可見朱男隱藏事實不讓父母知悉。

至於案發時，朱母曾進入兒子房屋，事後亦與丈夫前往搬運物品，她供稱當天因兒子電話沒接，才到該處查看，並未看到劉女，且因兒子自稱分手、又有精神疾病，才幫兒子把東西搬回桃園。

經檢方到桃園住處搜索，亦查無黃女屍塊，或2人身上有被害者DNA反應，加上朱父通過測謊；法官綜合證據判斷，無證據證明2人早知黃女遭殺害，或有指導分屍、共同損害遺棄屍體等行為，判黃女父母敗訴。

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