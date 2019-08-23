女飆速趕見外婆最後一面挨罰 向法官求情結果是…

2019-08-23 21:35

［記者楊政郡／台中報導］林姓女子向法官求情，飆時速111公里，是因為當天醫生宣布放棄外婆生命，她要見最後一面、聽遺言，希望能通融，如果一定要罰，那8000元罰單她願意繳，也請不要吊扣汽車牌照3個月，讓她沒交通工具，家裡的負擔開銷就麻煩了。法官雖然同情林女的遭遇，外婆也確實在2天後死亡，但法官認為並不符緊急避難情況，且吊扣牌照，是立法範疇，行政機關或法院都無權置啄，礙難允許，駁回聲請。

台中地院行政法庭判決書指出，林女今年3月1日16時許，開車行經潭子區豐興路，限速50公里，她飆時速111公里（測速照相），被開罰8000元（處駕駛人），又因「駕駛人行駛速度超過規定之最高時速60公里以上（處車主）」，吊扣牌照3個月。

林女供稱，外婆人在豐原醫院狀況危急，醫師已建議及家屬同意放棄，外婆要交代遺言，她開車要趕往醫院，怕見不到外婆最後一面，確實違反交通規則，但希望能免責，但如果一定要罰錢，她因工作關係，沒有交通工具的話，家裡的負擔開銷就比較麻煩了，希望不要吊扣牌照3個月。

法官說「吊扣牌照3個月」是針對汽車所有人，他擁有支配管領汽車權限，對於汽車的使用方式、用途、供何人使用等，都得加以篩選控制，是其對於汽車之使用者應負有監督之義務，這是特別對汽車所有人的處罰。

而林女為趕赴醫院超速行駛，並非車上有病患急於送醫，難認有何緊急危難狀態，而「吊扣牌照3個月」乃立法範疇，公路主管機關無變更權限，法院也無置喙餘地，雖情況值得同情，礙難允許，駁回聲請。

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