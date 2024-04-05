花蓮強震》天王星大樓雨中日夜趕拆 24小時不停工

天王星大樓因恐危及周邊建物，因此拆除作業將24小時不分日夜進行。（記者許麗娟攝）

2024/04/05 22:25

〔記者許麗娟／花蓮報導〕花蓮天王星大樓因強震嚴重傾斜有倒塌危險，今天（5日）進行拆除作業，不過因拆除前置作業延遲了4小時，直到下午五點多才在大鋼牙機具咬下第一口頂樓牆面，才正式進入拆除。晚上花蓮的雨勢轉大，不過工程不受影響，將24小時日夜進行，則能在2周內解除危機。

天王星大樓拆除前，除了在鄰近建物架設好防護網，同時在大樓傾斜的三角地帶置放兩支H型鋼骨，原本預計下午1點開始拆除，不過前置作業延遲，加上下午陸續又發生幾波強烈餘震，造成天王星傾斜角度瞬間下移1公分，相當驚險，直到俗稱「大鋼牙」的長臂破壞剪正式出動，已是下午5點多。

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花蓮縣建設處處長鄧子榆表示，拆除作業會由5位操作手輪班，施工廠商備有42公尺和28公尺兩台長臂機具搭配高低樓層使用，今晚的進度會到頂樓屋凸層的基地台。

針對檢方採樣部分，鄧子榆說，主要是採樣建築樑柱的配接方式，會協助檢方截斷部分樑柱、鋼筋等，至於居民的財物，因現場能看到的多是大型物品，會撥到旁邊夾下來，較小的物品可能就需要到暫置區再進行分類檢視。

晚上九點半多，花蓮縣長徐榛蔚也到現場關心拆除進度，她說，希望工程能安全順利的完成。

晚上進行屋頂上方基地台的拆除作業。（記者許麗娟攝）

拆除現場將由42公尺和28公尺兩台長臂機具搭配高低樓層作業。（記者許麗娟攝）

花蓮縣長徐榛蔚（左）與建設處長鄧子榆到現場關心拆除進度。（記者許麗娟攝）

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