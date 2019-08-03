哀嚎！同地點被連拍3次超速 駕駛荷包大失血

2019-08-03 18:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小心！南投縣多了測速照相新熱點，有民眾23天內在台14線20.5K處被拍到3次超速，合計要繳5000元的罰款。該地點原來是旭光高中外的人行陸橋上，警方表示，此處有兩所學校，速限50公里，因常有汽機車車速太快而發生車禍，為了安全而必須用不定時測速拍照，提醒駕駛人減速。

南投縣去年抓到超速件數的測速照相桿，是在台14線草屯鎮富功國小前的固定式測速桿，去年1月到10月就拍到5700件，平均每月有570件，若以一張罰單繳1600元計算，一整年就為公庫進帳近1100萬元。

很多駕駛人經台14線草屯段，大多會小心這支「全縣最會賺」的固定式測速照相桿，不知在距離5、600公尺遠的旭光高中外的人行陸橋上，即台14線20.5K處也有移動式測速照相儀，草屯鎮李姓民眾就在23天內在該地點被拍了3次超速，日前陸續接到後哀嚎不已。

李姓民眾超速被拍到的時間分別在6月6日、28日和29日，均是草屯往埔里方向行駛，時速則分別為72、63、66公里，由於該處速限50公里，超速20公里內罰款1600元，時速72公里的那張罰單，因超過速限20公里以上要加200元，3張罰單共要繳罰款5000元。

李姓民眾說，真的不知旭光高中外的人行陸橋會有移動式測速照相，自己超速被開罰沒有什麼好辯駁的，只能提醒親友們多注意，記得減速慢行以免荷包失血。

草屯警方表示，警方在人行陸橋前方100公尺處的路邊，其實有豎立警示標誌，可能駕駛人都沒有注意。而測速拍照地點，因常發生大小不一的車禍，且該處有旭光高中、南開科大兩所學校，學生進出和過馬路的人多，因此只好以測速照相方式提醒大家減速。

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