北部週五雷雨嘩啦啦 南部解渴看準颱風「薔蜜」動向

下週上半週天氣炎熱，週五起因鋒面影響，全台將有降雨機率。（圖由氣象署提供）

首次上稿 18:01

更新時間 19:07（週四熱低壓可能形成 週六前後增強成颱風「薔蜜」）

好天氣持續，民眾要注意防曬！中央氣象署預報，明天（25日）週一到週四各地晴到多雲、高溫炎熱達35度，尤其大台北、花東縱谷及中南部內陸地區有局部37度高溫，週五受鋒面影響，天氣變得不穩定，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨，預計週末鋒面遠離，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

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明天到週四高溫炎熱的天氣！氣象署預報員曾昭誠表示，各地晴到多雲，其中明天到週三僅宜蘭地區、花蓮山區零星午後短暫陣雨，週四午後陣雨範圍稍微大一點，轉為大台北、宜蘭、花蓮地區及中部以北山區零星午後雷陣雨。

曾昭誠指出，週五受到鋒面影響，台灣各地天氣變得不穩定，中部以北、宜蘭地區局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後會有局部短暫雷陣雨發生；到了週六及下週日鋒面遠離，台灣轉為偏東風環境，因此迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區、北部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，曾昭誠說，明天到週三大台北、花東縱谷及中南部內陸會有局部37度左右高溫發生機率，週四北部較多雲，因此僅南部內陸、近山區可能有37度左右高溫，這幾天其他地區普遍31至35度、各地早晚25至28度。週五後由於轉為多雨天氣，各地白天略降至28至33度左右，早晚22至26度。

曾昭誠提醒，受到西南風影響，明天、週二東南部地區容易有焚風發生；另外，週二晚上到週四受到鋒面接近影響，金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

熱低壓可能增強為颱風「薔蜜」

曾昭誠表示，菲律賓東南方海面熱帶系統尚未有明顯發展，預計週四左右有機會形成熱帶性低氣壓，週六前後才有機會增強成今年第6號颱風「薔蜜」，未來預估將持續朝琉球群島方向前進，預估增強空間有限，對於台灣天氣也沒有直接影響。

曾昭誠說明，未來隨著準颱風北上移動的過程，會讓台灣南邊太平洋高壓減弱，台灣附近南風消失，西南風被颱風吸引過去，導致原本可變成梅雨鋒面的被其破壞、減弱，因此間接讓週五鋒面降雨的期間縮短、雨勢減小。

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