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    首頁 > 政治

    黃光芹飆罵黃國昌.......謝寒冰坐一旁不敢說話 2天後終於曝心聲！

    2026/05/24 21:18 即時新聞／綜合報導
    黃光芹在節目上砲轟黃國昌，謝寒冰愣坐在一旁的畫面在Threads上瘋傳。（圖翻攝自Threads）

    黃光芹在節目上砲轟黃國昌，謝寒冰愣坐在一旁的畫面在Threads上瘋傳。（圖翻攝自Threads）

    民眾黨內鬥風暴越演越烈，被認為對白營友好的資深媒體人黃光芹也忍不住翻桌，槓上現任黨主席黃國昌。近日她在自己的節目上連珠炮痛罵黃國昌，來賓謝寒冰一度被晾在一旁滿臉尷尬，相關片段在網上瘋傳。事情延燒了2天，謝寒冰終於在社群發文洩心聲。

    黃光芹上週五（22日）在自己的節目《觀點芹爆戰》上失控，痛罵黃國昌10幾分鐘，中間還多次爆粗口，可以想見她對黃國昌的不滿早就積累許久。黃光芹爆氣的影片隨後在Threads上瘋傳掀起熱議，一旁的節目來賓謝寒冰完全不敢插話，尷尬地坐在一旁聽黃光芹開炮，找到空檔才敢稍微出聲安撫黃光芹，要她消消氣。

    而今謝寒冰在其臉書發文，「這兩天很多人問我，包括我岳父都打電話來，問我光芹姐罵人的時候，我會不會很尷尬……光芹姐我認識她太多年，她不過就是針對酸民反擊而已，雖然會控制不住開地圖砲。儘管光芹姐當天有點太過奔放，但這也不過是正常能量釋放，瞭解她的人就懂，我想很多人也不會放在心上。光芹姐跟我很多想法不太一樣，但為什麼我還是要去，理由很簡單……她不是你們檯面上看到的那種人！」

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