又來！捷運新埔站保時捷猛撞燈桿半毀 「喪屍」駕駛脫困被移送

洪姓男子駕車直撞分隔島路燈桿，車上搜出毒品，毒篩也呈現陽性反應，依法送辦、裁罰還要賠償公物。（警方提供）

新北市板橋區今天再傳毒駕，一輛保時捷休旅車直接撞上捷運新埔站對面的分隔島，猛烈撞擊導致駕駛受困，警方、消防協助脫困後，發現他神情恍惚，除在車上搜出依托咪酯「喪屍」煙彈、安非他命等毒品，毒品快篩也呈現依托咪酯、安非他命等反應；警方除依公共危險、毒品條例移送新北檢偵辦，針對交通違規開罰，也將賠償撞毀號誌桿的損失。

42歲洪姓業務員今天下午1時許駕駛一輛保時捷休旅車，行經捷運3號出口、民生路二段與文化路口，疑在完全沒煞車情況下，猛烈衝撞分隔島燈桿，車頭全毀，警方、消防獲報趕抵處理。

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警方、消防協助洪男脫困，在車內初步採證，於置物空間搜出依托咪酯煙彈、安非他命，警方對僅擦挫傷洪男實施毒品唾液快篩，呈現依托咪酯、安非他命陽性反應，當場將洪嫌帶回法辦，洪嫌訊後依公共危險、違反毒品條例送辦。針對交通違規，依道路交通管理處罰條例第35條第1項，公共危險毒駕、酒駕告發，最高開罰12萬元，還要賠償撞毀路燈費用。

一輛保時捷休旅車途經捷運新埔站三號出口，直接撞上分隔島路燈桿。（警方提供）

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