缺席「馬習會10週年研討會」內幕 馬英九：那天根本不知道有活動

馬英九基金會員工證實，王光慈在研討會前兩天，告知大家這次不讓馬參加活動，也不對其他員工提，對外一切都按照「馬要去」的樣子來聯繫。（翻攝張若彤臉書）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，近日鬧得沸沸揚揚。事實上，馬英九去年11月1日出席國民黨全代會，是最近一次公開露面，就連去年「馬習會」10週年研討會，他也臨時缺席。馬英九近日表示，那天他根本不知道有活動；前國安會秘書長金溥聰也說，馬總統根本不知道這件事。基金會員工證實，是在研討會前兩天，王光慈告知大家這次不讓馬參加活動，也不對其他員工提，對外一切都按照「馬要去」的樣子來聯繫。

2025年11月7日是「馬習會」10週年，前總統馬英九原本要出席「馬習會10週年研討會」，但因感冒在家休養，於臉書公布致詞內容。反而是由甫上任的國民黨主席鄭麗文，在會中致詞長達15分鐘。

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馬英九指控蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九基金會三人調查小組今日指出，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。不過，馬英九隨即聲明，調查結果和基金會掌握的具體事證差距過大，他將委任基金會執行長戴遐齡、金溥聰等人儘快召開記者會，向社會大眾說明一切相關事證，要讓社會公義得以伸張。

研究228事件的文史工作者張若彤今晚表示，他18日與馬英九、金溥聰、戴遐齡，以及基金會顧問廖繼斌共進午餐，張若彤提到，去年馬習會10週年研討會他在現場，大會突然宣布馬英九因為感冒怕傳染給大家，因此不克出席，請問馬總統，您那天生病了嗎？馬英九說：「那天我根本不知道有活動」。金溥聰也說，馬總統根本不知道這件事，他也已經打給夏立言（當時雙方合辦這場研討會）釐清這件事了。

張若彤指出，金溥聰隨即找基金會員工進來作證稱，在研討會前兩天，王光慈告知大家這次不讓馬英九參加活動，也不對其他員工提，對外一切都按照「馬要去」的樣子來聯繫。於是那一天才出現大家所看到的，「馬習會10週年」的紀念活動，唯一的主角馬英九居然臨時缺席。

「這就好比舉辦生日宴會，結果壽星沒來一樣奇怪。」張若彤指出，當時已經就任國民黨副主席約1星期的蕭旭岑，代表馬英九上台宣讀馬英九的講話稿，蕭卻以講稿太長為由，自己就在台上臨時取消了宣讀講稿。

張若彤質疑，這是一個很詭異的安排，這些人都不是政治新手，不可能犯這種錯誤。馬英九在自己應該是唯一主角的「馬習會10週年」的活動中，不但缺席，連「參與感」都沒有。甚至其講話稿，都不是在開幕當場發布，而是提前就在臉書曝光。

張若彤表示，正常來說，馬英九基金會的核心幕僚應該要站在馬英九的利益來處理流程，確保這場活動的開幕聚焦在馬英九身上（即使他沒有親自出席）、榮耀歸於老闆。但馬英九完全從舞台上消失了，如果是馬英九基金會以外的任何組織，為老闆辦活動辦到老闆連參與感都消失，懲處名單應該不會短。

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