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    首頁 > 政治

    民進黨明料徵召梁育慈 力阻屏東市長周佳琪連任

    2026/05/24 18:41 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣議員梁育慈擁有新生代清新問政形象，勤跑基層服務備受肯定。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣議員梁育慈擁有新生代清新問政形象，勤跑基層服務備受肯定。（記者羅欣貞攝）

    距離年底選舉只剩6個月，屏東市長之戰，問鼎連任的國民黨周佳琪早已經就定位，民進黨人選遲遲未確定讓基層焦慮，不過，近日終於傳出拍板定案的消息，民進黨屏東縣黨部今（24）晚6點發出「宣布徵召民主進步黨屏東市長候選人」記者會採訪通知；一般預料人選應該就是縣議員梁育慈。

    民主進步黨屏東縣黨部剛剛發出採訪通知表示，屏東縣黨部將於25日召開臨時執委會，其中將討論及議決徵召民主進步黨屏東市長候選人，並將於會後隨即召開記者會宣布結果。時間在明（25）日上午11點30分，地點在民主進步黨屏東縣黨部3樓。

    其實近日在基層就有許多將由梁育慈參選屏東市長的消息，梁育慈昨（23）日在臉書po出總統賴清德南下屏東時鼓勵她的照片，總統左手握拳作加油狀，梁育慈寫下「總統叫我要加油！」耐人尋味。

    屏東縣議員梁育慈今年37歲，高雄女中、台大政治系畢業，曾經擔任台北市議員梁文傑辦公室主任、立法委員林楚茵特助、台北市議會民進黨團助理、民進黨台北市黨部市代等，2022年結束10多年在台北的幕僚生涯，回到故鄉參選屏東縣第一選區縣議員，以該選區最高票當選，她清新的新生代形象、專業明快的問政風格、服務鄉親的高度熱忱，都受到地方政壇與選民肯定。

    不過，最近面對外界的詢問，梁育慈的回應就是「尊重黨內程序」。

    梁育慈昨PO臉書表示「總統叫我要加油！」。（取自屏東縣議員梁育慈臉書）

    梁育慈昨PO臉書表示「總統叫我要加油！」。（取自屏東縣議員梁育慈臉書）

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