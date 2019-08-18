大里計程車翻覆釀2死 警抓超速2小時開6張罰單

2019-08-18 18:58

〔記者陳建志／台中報導〕大里區草堤路月初發生計程車翻車，釀成2死意外，為了遏止民眾超速行為，霧峰分局近日在草堤路以雷射槍抓超速，雖已在前方設置測速取締標誌提醒，但還是有民眾超速，2個小時就抓到6起超速違規，現場攔查開單告發，提醒近日將持續在轄區易超速路段執法，請民眾依速限行駛。

霧峰分局表示，大里草堤路本月5日下午，1輛計程車行經該路段一處彎道時，疑似車速過快，加上路況不熟，失控擦撞路邊護欄翻覆，並撞上電線桿，造成駕駛和乘客2人送醫不治。

因該處屬水防道路，限速為40公里，但經常有民眾超速行駛，為遏止民眾超速行為，近日在副分局長鍾仁亨和交通組長陳樹文帶隊下，由成功、仁化派出所聯合編組前往草堤路以雷射槍進行超速取締，雖然依規定，在測速取締執法路段前100公尺至300公尺間設置測速取締標誌，提醒用路人減速，但還是有民眾超速，2個小時就攔下6輛超速車，過彎前測到的速度都超過60公里，真的很危險，依「道路交通管理處罰條例」40條開出1800元罰單。

霧峰分局表示，因近來包括中投公路和中投下方的平面道路，都出現因超速而釀成的重大車禍，未來將在中投東路、中投西路等易肇事、超速路段，持續由各派出所及交通分隊執行測速照相科技執法，請民眾依速限行駛，不要因車速過快肇事而發生憾事。

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