傻眼！桃園市八德這根測速桿 限速5公里

2019-08-22 15:09

［記者許倬勛、陳恩惠／桃園報導］離譜！八德區新生路有支固定測速照相桿「愛放閃」，只要時速逾5公里就拍照，民眾接獲罰單傻了眼，諷國家搶錢搶瘋，用跑的都會超速。

桃園市交通局警察大隊解釋，測速桿功能並無問題，是因委外製作告發單的廠商列印出錯，導致民眾誤會，待釐清案件、註銷錯誤罰單後，補發正確罰單。

劉姓民眾投訴，8月7日下午騎機車行經新生路、近龍宮街36巷街口時，明明依時速騎乘，但經過測速桿時，車後忽然陣閃光大作，當下不疑有他，以為是其它駕駛遭拍，便兀自往前行駛，詎料上週卻接獲紅單，單上的違規事實還清楚寫著「限速005公里」簡直聞所未聞。

「罰錢事小，怒氣嚥不下去！」王姓民眾痛批警方「補發罰單」超荒謬，不知是吃飽太閒還是市府缺錢，收到錯印罰單已很荒謬，警方不但沒檢討，還將錯就錯，硬要從百姓荷包撈錢，未來難再相信執法機關。

桃市交通警察大隊執法組長連國豐說，接獲民眾陳情後即派員檢查，初步了解測速功能無礙，是委外廠商製作告發單時，操作不慎導致系統套印錯誤數字；另外，因廠商印製錯誤違規單，將依合約向廠商求償。

根據交通警察大隊統計，自8月1日起至昨日，烏龍罰單計有256件，待釐清案件後補發正確罰單。

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