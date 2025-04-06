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    一圖看懂本週天氣！週一起回暖 週三週六雨一直下

    這週天氣快速變化，晴雨交替，1至2天就一變。（圖擷自臉書「報天氣 - 中央氣象署」）

    這週天氣快速變化，晴雨交替，1至2天就一變。（圖擷自臉書「報天氣 - 中央氣象署」）

    2025/04/06 17:56

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明（7日）週一起各地回暖，預估週三（9日）最熱，高溫可達31度左右。不過週三晚間鋒面通過，中部以北變天，有雷雨發生機率；週五（11日）鋒面遠離，天氣好轉；不過很快週六（12日）又有另一道鋒面報到，全台再度轉雨。

    中央氣象署臉書「報天氣」PO圖分析本週天氣，這週天氣快速變化，晴雨交替，1至2天就一變；週一至週三回暖、悶熱、晴時多雲偶有雨，中南部多雲到晴，高溫回到30度左右，預估週三最熱，西半部高溫29到31度，東半部也可來到25到27度左右。

    週三下半天起天氣將有轉變，鋒面通過，鋒面通過期間，降雨較為明顯，留意伴隨雷雨出現的雷擊、強陣風、短延時強降雨等現象，中部以北地區有局部較大雨勢出現的機率，其他各地也有局部短暫陣雨或雷雨，高溫略降到25度左右。

    週五鋒面遠離，雨勢稍緩，天氣感受將較為悶熱，週六另一鋒面通過，全台再度轉雨，北部、東半部地區及中南部山區留意較大雨勢的出現。

    另外氣象署也提醒馬祖、金門，本週有霧或低雲可能影響能見度及交通，離島往返需多留意。

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