台南「山區百萬照相館」開張 4支新測速桿位置報你知....

2019-08-06 20:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為了嚇阻、降低車禍事故的發生，台南市政府警察局一口氣在玉井、南化與左鎮等地新增4支測速固定桿，驗收後將啟用，強力執法，駕駛被拍到違規，會讓荷包大傷，民眾戲稱是搶錢的「山區百萬照相館」；目前已裝設完工，各測速桿的位置也確定了。

即將開張的山區百萬照相館，包含3支抓超速的固定桿，裝設位置分別是台20線的22.3公里，於左鎮路段的平和橋前，以及台84線40.38公里玉井路段的玉豐大橋上，還有台20線41公里處，在與台3線共線的南化路段。

另外，更增設1支抓闖紅燈的固定桿，也位於玉豐大橋前，在台84線40.8公里附近，距離一樣是新裝的測速器，不到500公尺。

原本溪南山區一帶，僅台3線楠西鹿田里路段有測速固定桿，這波新增作業後，等於緊鄰的4個行政區，都有交通取締的照相器。

市警局交通大隊指出，山區車禍事故增加，調查原因發現，主要是速度過快，以及闖紅燈所致，爭取經費，新設照相固定桿，希望達到嚇阻作用，以降低意外的發生率。

交大提到，增設的測速固定桿，還有台江大道的2支，全市共新裝6支新的測速桿，本月份起陸續進行驗收，通過後，就會啟用，但實施之前，將於警政署網站公佈所在位置與執法時間。

交大強調，增設測速固定桿並非為了要向民眾搶錢，而是希望警示駕駛，放慢車速，切勿違規，注意安全。

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