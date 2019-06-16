鎮所警犬「阿樂」警察節驟逝 警悼R.I.P

2019-06-16 13:40

〔記者許國楨／台中報導〕「7年前的警察節成為我們的家人！7年後的警察節離我們家人遠行！」這段感傷的文字出自台中市第四分局南屯派出所副所長邱量虔在臉書的留言。

原來該所鎮所警犬「阿樂」昨警察節驟逝，同仁回憶與「阿樂」相處的點點滴滴，有人說「阿樂」趕著去投胎，想20年後成為英勇警察，也有人說，最近才想替牠找對象，沒想到英年早逝，言談中盡是不捨與傷感。

南屯所地處南屯鬧區，周邊有學校、市場還有知名的萬和宮，轄區公務繁忙，7年前警察節當天一隻出生不久，毛色全黑的台灣土狗突然跑到派出所，因無人認領，該所同仁索性收養，見牠絲毫不怕生模樣可愛逗趣才取名「阿樂」，平常由同仁輪流照顧，也會固定幫牠洗澡，很快與員警打成一片，穿上同仁替牠準備，上頭有警察等字樣的背心或領巾時，牠樂的搖尾撒嬌，捨不得脫掉，儼然成為「鎮所警犬」。

有員警騎車巡邏時牠會跟著跳上踏板，開巡邏車外出巡邏時牠也有固定座位，一旦有同仁坐到牠的位置，還很不服氣的用屁股頂騰出，但別以為「阿樂」只會搞笑，大部分時間發揮警犬作用負責看門，民眾要洽公牠會幫忙開電動門帶同，有同仁帶人犯也能分辨，有時嫌犯或酗酒失態民眾喧鬧，「阿樂」也會吠叫示警，反而讓工作壓力繁重的員警們覺得很紓壓。

但「阿樂」卻在昨天警察節突因心臟功能衰竭驟逝，同仁都相當不捨，有人在臉書留言說，阿樂趕著去投胎，想20年後成為英勇警察，不然7年的狗齡跟我們年紀差不多而已，願阿樂一路好走，阿彌陀佛接往西方，也有人說，因「阿樂」挑選另一半的標準很高，最近正積極替牠找對象，沒想到英年早逝，悼願阿樂R.I.P（意指安息）。

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