北市第27屆金吾獎 表揚40名獲獎人及模範警察

2019-06-14 17:07

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市政府為表揚績優警察人員暨慰勉警察同仁平日工作辛勞，今日下午舉辦慶祝108年警察節暨第27屆金吾獎頒獎典禮活動，市長柯文哲親自頒獎表揚本屆「金吾獎」38位獲獎人及7名「模範警察」楷模。

北市政府是為激勵警察局員警工作士氣，自民國82年開始舉辦「金吾獎」，遴拔工作績優員警。今年警察局各單位推薦參加金吾獎遴選人數多達113人，最後遴選40位獲獎人員。

本屆得獎者萬華分局偵查佐呂金豪107年度偵破違反槍砲彈藥刀械管制條例案件3件3人，查獲改造手槍4枝、改造子彈28顆，另於選舉期間偵破多起違反公職人員選罷法案件，有效淨化社會治安。

巡佐謝賀先擔任萬華分局家防官長達5年，107年協助受暴家屬聲請保護令（暫時、通常及緊急保護令）達153件，同年5月8日因處理家暴案件，得知加害人攜帶槍枝後，偕同該分局偵查隊向法院聲請搜索票，查獲改造手槍2枝、改造子彈24顆、槍枝零件1批等，殊值表率。

另本年獲選模範警察人員亦有表現優異的年輕生力軍；如文山第二分局偵查佐楊倉豪，107年破獲違反毒品條例案5件28人、地下期貨、網路簽賭案共計5件5人等，工作績優。

此屆金吾將獲獎名單為：

偵查犯罪類：徐嘉鴻，呂金豪，蔡佳叡，李青松，顏東為，余宥蓄，邱雅萍，林啟裕，林建甫，魏政男，方定工，張明煥，馬秋揚，邱彥儒，魏佳豐。

預防犯罪類：林承緯，曾淳玫，林彥里。

勤區查察類：林羽鶴，陳建成，張維修，蘇又健。

交通執法類：曾政雄，顏三隆，呂偉豪，黃凱駿，簡宗瑋，許欽詠，邱欣蓉，許漢武 ，歐能仁。

特殊貢獻類：陳振翔，霍冠達，吳博誠，王均。

為民服務類：謝賀先，林文裕。

優良風紀類：吳俊逸。

教育訓練類：方昱倫。

研究發展類：吳思怡。

全國模範警察名單：李孟驊，黃庭芳，王俊凱，楊倉豪，劉衍奇，廖年班，黃坤錫。

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