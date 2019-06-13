苗警慶祝警察節 表揚打擊犯罪楷模

2019-06-13 16:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕6月15日是警察節，苗栗縣警察局今天舉辦「108年警察節慶祝大會」，提前慶祝。縣長徐耀昌頒發資深績優人員警察獎章，並表揚模範警察及刑事、鑑識、交通等多項工作表現優良的員警及民力；其中警察局鑑識科警務員楊博丞、竹南警分局偵查佐徐榮廷，獲鑑識楷模表揚，竹南警分局偵查佐張世源也獲模範警察。

楊博丞是警察大學74期鑑識系畢業，從事鑑識工作近10年，本次獲獎代表作，為發生於竹南鎮女外籍人士被殺害案，犯嫌為本國籍之張姓男友，行兇後逃往新竹縣自殺身亡，案發之際，雖諸多跡象顯示張男涉案程度甚高，卻苦無直接證據。楊員參與該案件之現場勘察採證工作，發揮其鉅細靡遺、明察秋毫的工作精神，終於現場遺留之兇刀及死者指甲內血跡採獲嫌犯之DNA證物，連結張嫌與死者被害關係，使案情水落石出。

徐榮廷任職於苗栗縣警察局竹南分局，從事現場採證工作迄今12年，參與轄內大大小小各類刑案現場勘察，秉持讓證據說話的科學辦案精神，檢視、分析現場中的每一項證物，勘察案件鉅細靡遺，去年勘察轄內多起住宅竊盜案件，採獲關鍵指紋、DNA跡證比中嫌犯，使竊嫌無所遁形，繼而破案，也參與比丘尼命案、母子遭殺害命案、農婦遭割喉案等重大刑案。

張世源從警年資10年餘，工作認真盡責，屢破毒品、槍砲及詐欺等各類刑事案件，近2年5月起查獲10起販毒案、2起涉嫌轉讓毒品案及37件持有、施用等毒品案，緝毒盡力，有如「毒品人口殺手」。

另，在苗栗深耕服務長達38年的保安隊副隊長曾榮貴，今天獲頒35年警察獎章，讓即將於7月16日屆齡退休的他，為從警生涯劃下完美的句點。

徐耀昌致詞表示，除預祝警察同仁及協勤民力佳節愉快外，也肯定警察局近期的表現可圈可點，各項重大刑案均能在最短的時間內迅速偵破，傑出的表現值得縣民肯定與嘉許，更不忘提醒警察同仁應格外注意自身的安全與健康，並期許警察局長林國清的帶領下，能達成治安平穩、交通順暢的目標，給縣民一個更優質安全宜居的家園。

此外，警察局發揮鐵漢柔情親民愛民的精神，舉辦捐血活動，號召更多民眾加入挽袖捐血救人的行列，將愛心散播出去，為社會盡一分心力。

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