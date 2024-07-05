竹北新月沙灣溺水高中生遺體尋獲 距落水點約5公里遠

今天上午8點多搜救人員將遺體打撈上岸，經家屬及當日出遊友人陸續到場後確認為當日溺水劉姓高中生無誤。（新竹縣消防局提供）

2024/07/05 11:23

首次上稿：09:48

更新時間：11:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃園市觀音高中16歲劉姓高二學生，3日與友人到新竹縣竹北市新月沙灣玩水發生溺水，新竹縣消防局和海巡等單位連兩天搜救未果，今（5日）上午7點多，有民眾在鳳山溪出海口西濱橋下發現有浮屍，經生父初步認定是兒子，距離落水點約5公里，全案尚待檢警相驗確認。

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新竹縣政府消防局表示，今日上午7點44分接獲員警轉報，竹北市鳳山溪出海口中間沙洲附近發現一具浮屍，立即派遣5車11人前往，8點43分搜救人員將遺體打撈上岸，經家屬及當日出遊友人陸續到場後確認為當日溺水劉姓高中生無誤，後續交由檢警處理。

搜救人員研判，少年落水當時為退潮，少年被沖至大海後，可能隨著潮流帶往南，今晨退潮之後浮現而被散步民眾發現。

劉姓少年3日下午與2名友人到新月沙灣戲水，險遭海浪沖走時大喊「救命」，2友人被現場熱心人士及時拉住，劉生則淹沒海中，警消和海巡獲報後，動員近百人並申請空勤直升機搜尋，迄晚間9點半都未尋獲。昨天再度發動搜救，仍無所獲。

今天上午7點多，有民眾到水月公園散步，在西濱橋下的淺水海邊發現一具浮屍，報警後，警消和海巡單位趕到現場，並通知家屬。生父剛已到現場，初步認定是兒子，悲痛不已。

今（5日）上午8點多，有民眾在鳳山溪出海口西濱橋下發現浮屍，經生父初步認定是兒子，距離落水點約5公里，全案尚待檢警相驗確認。（民眾提供）

新竹縣政府消防局搜救失蹤少年。（民眾提供）

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