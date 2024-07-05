為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

竹北新月沙灣溺水高中生遺體尋獲 距落水點約5公里遠

今天上午8點多搜救人員將遺體打撈上岸，經家屬及當日出遊友人陸續到場後確認為當日溺水劉姓高中生無誤。（新竹縣消防局提供）

今天上午8點多搜救人員將遺體打撈上岸，經家屬及當日出遊友人陸續到場後確認為當日溺水劉姓高中生無誤。（新竹縣消防局提供）

2024/07/05 11:23

首次上稿：09:48
更新時間：11:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃園市觀音高中16歲劉姓高二學生，3日與友人到新竹縣竹北市新月沙灣玩水發生溺水，新竹縣消防局和海巡等單位連兩天搜救未果，今（5日）上午7點多，有民眾在鳳山溪出海口西濱橋下發現有浮屍，經生父初步認定是兒子，距離落水點約5公里，全案尚待檢警相驗確認。

新竹縣政府消防局表示，今日上午7點44分接獲員警轉報，竹北市鳳山溪出海口中間沙洲附近發現一具浮屍，立即派遣5車11人前往，8點43分搜救人員將遺體打撈上岸，經家屬及當日出遊友人陸續到場後確認為當日溺水劉姓高中生無誤，後續交由檢警處理。

搜救人員研判，少年落水當時為退潮，少年被沖至大海後，可能隨著潮流帶往南，今晨退潮之後浮現而被散步民眾發現。

劉姓少年3日下午與2名友人到新月沙灣戲水，險遭海浪沖走時大喊「救命」，2友人被現場熱心人士及時拉住，劉生則淹沒海中，警消和海巡獲報後，動員近百人並申請空勤直升機搜尋，迄晚間9點半都未尋獲。昨天再度發動搜救，仍無所獲。

今天上午7點多，有民眾到水月公園散步，在西濱橋下的淺水海邊發現一具浮屍，報警後，警消和海巡單位趕到現場，並通知家屬。生父剛已到現場，初步認定是兒子，悲痛不已。

今（5日）上午8點多，有民眾在鳳山溪出海口西濱橋下發現浮屍，經生父初步認定是兒子，距離落水點約5公里，全案尚待檢警相驗確認。（民眾提供）

今（5日）上午8點多，有民眾在鳳山溪出海口西濱橋下發現浮屍，經生父初步認定是兒子，距離落水點約5公里，全案尚待檢警相驗確認。（民眾提供）

新竹縣政府消防局搜救失蹤少年。（民眾提供）

新竹縣政府消防局搜救失蹤少年。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
期末考完約戲水 1少溺水 10同伴沒發覺
2018/06/27 06:00

期末考完約戲水 1少溺水 10同伴沒發覺
花蓮高中生遭浪捲走2天 今早在消波塊處尋獲遺體
2021/10/19 10:27

花蓮高中生遭浪捲走2天 今早在消波塊處尋獲遺體

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
竹北新月沙灣溺水高中生 今再搜救仍無所獲
2024/07/04 20:52

竹北新月沙灣溺水高中生 今再搜救仍無所獲
鬼月最後一天……石園農場廢釣魚池高中生溺水送醫仍不治
2018/09/09 19:06

鬼月最後一天……石園農場廢釣魚池高中生溺水送醫仍不治

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
奮勇跳水救溺水婦 高中生：「當下太衝動了」
2017/06/21 17:10

奮勇跳水救溺水婦 高中生：「當下太衝動了」

社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播