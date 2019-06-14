蔡總統表揚模範警察 強調警察拚治安、政府顧警察

2019-06-14 14:59

〔記者邱俊福／台北報導〕總統蔡英文今天參加警政署舉辦的「108年警察節慶祝大會」，會中頒獎表揚今年獲選的28位全國模範警察。總統強調，當前治安工作重點就是持續緝毒、掃蕩詐騙集團，而警察拚治安，政府顧警察，繼續一起拚，守護台灣社會的安定。

28位全國模範警察的獲選名單：警政署人事室科長邱幼媚、警政署教育組警務正李家豪、北市警局中山分局偵查隊偵查佐吳嘉濠、北市警局刑警大隊副隊長劉居榮、新北市警局刑事鑑識中心警務正蕭仲廷、台中市警局第二分局偵查隊偵查佐陳重銘、台中市警局交通警察大隊副大隊長謝明德、台南市警局刑警大隊偵二隊隊長黃榮隆、台南市警局佳里分局偵查隊小隊長許妙瑞、高雄市警局刑警大隊偵查佐陳侑德。

高雄市警局保安大隊特勤中隊警員張志聖、桃園市警局中壢分局偵查隊偵查佐吳府叡、桃園市警局大溪分局南雅所警員林禮群、基隆市警局督察科股長白清秋、新竹縣警局刑警大隊大隊長陳義宏、新竹市警局刑警大隊偵查佐楊元傑、苗栗縣警局竹南分局竹南派出所所長張志欽、彰化縣警局刑警大隊偵三隊偵查佐沈世龍、彰化縣警局彰化分局副分局長蕭啟東。

嘉義市警局刑警大隊小隊長吳文生、嘉義縣警局竹崎分局偵查隊隊長林乙皓、宜蘭縣警局三星分局偵查隊偵查佐邱永傑、保二總隊刑警大隊小隊長陳宏心、保六總隊第一警官大隊隊長楊劍秋、刑事局第四大隊偵查正黃祺瑋、航警局刑警大隊小隊長陳龍彥、鐵警局副局長室副局長張博文、中央警察大學秘書謝幸如。

總統致詞時表示，外界關心香港警民衝突時，桃園也發生歹徒持槍脅持人質事件，所幸現場的桃園市警局及刑事局等員警，保持冷靜，並發揮高度專業，最後在警民合作下，事件平安落幕，這次事件也是警方化解危機、談判救援的最佳典範，在警察節前夕，代表國人向警方表達敬意。

總統指出，警方為社會貢獻，政府也應全力照顧員警，去年警察節要求內政部、警政署落實3項福利，目前都有具體進展，包括更新員警的裝備，如新制服，防彈盾牌、防彈衣及警車也陸續汰換，還有提升員警待遇和福利，並加強員警健康照顧。

總統表示，當前治安工作重點就是持續緝毒、掃蕩詐騙集團，毒品、詐欺犯罪背後常與幫派連結，從源頭掃黑、肅槍，斬斷幫派金流，才能有效嚇阻犯罪，確保人民生命財產的安全。

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