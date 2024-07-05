「生髮藥」竟是騙局！台中禿頭翁滿懷「生髮夢」險失金109萬

員警發現賣家與黃翁的對話，內容都是行騙的話語術。（警方提供）

2024/07/05 10:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市禿頭的73歲黃姓老翁，在網路上看到神奇的生髮藥品廣告，他滿懷生髮夢與對方聯繫，賣家頗誇張講述藥水的神奇功效，還有諸多禿頭猛冒頭髮的案例分享，他於本月2日興沖沖地到銀行解除定存109萬元，準備網購生髮水，銀行感覺怪異，通知警員到場，員警發現這是詐騙，且生髮水沒有任何產品批號，也找不到生產販售的公司訊息，勸黃翁勿受騙，黃翁聽勸決定不提款，保住血汗錢。

台中市警察局第六分局西屯派出所於7月2日上午10時許接獲銀行通報，有民眾可能被詐騙，要解除109萬定存，行員還表示，這位老翁想要網購商品，卻對商品來源一概不清楚，希望員警協助阻止詐騙。

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警員林俊凱、洪凱鈞到場，先檢視黃翁手機內，雙方的對話內容，發現全都是「話術」，該生髮水沒有產品批號證明，黃翁卻說，賣家非常認真，花了2小時講解，且原價10幾萬元的生髮水，只要賣他2萬元，他一直懷著「拯救頭髮」的希望，願意花大錢讓自己圓了生髮夢。

不過，員警反查後，找不到這家公司的任何資訊，勸告黃翁應尋求正當管道到醫院就診，不要購買來路不明的商品，以免傷身又傷心，在警方及行員的阻止下，黃翁終於放棄提款。

警方提醒，一頁式廣告詐騙猖獗，消費前應仔細查看資料，若發現網頁有疑慮，可撥打165反詐騙電話，多方求證，避免辛苦賺來的錢落入歹徒口袋。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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