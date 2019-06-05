提前慶祝警察節 中市警局頒獎表揚66名官警

2019-06-05 11:46

〔記者許國楨／台中報導〕提前慶祝警察節，台中市長盧秀燕今天上午在市警局主持模範警察表揚大會，共66名官警獲獎，盧在會中指出，市警局今年執行「安居緝毒專案」、「掃黑工作專案」、「加強重要節日安全維護工作」均獲中央評核為六都第一，成績斐然，另強力取締酒駕絲毫不鬆懈，酒駕肇事案件與傷亡人數也持續下降，執法成效顯著，期勉所有警察同仁持續精進，讓市民安居樂業。

今天的慶祝警察節大會中，計轉頒警察獎章6人，表揚該局模範警察5人。另由副市長陳子敬頒贈鑑識楷模2人、績優警勤區9人、績優刑事責任區7人、績優外事責任區1人、警察局局長楊源明頒贈績優員警16人、優良事務人員10人，各頒予獎座及獎金，另偵破重大案件有功人員10人，也分別頒予獎座及破案獎金。

其中警察獎章6人獲獎：交通警察大隊組長邱昭勳、保安警察大隊小隊長蔡東峰、後勤科股長鄭裕嬴、第二分局巡佐李崑城、後勤科警務正吳柏鋒、勤務指揮中心警員賴霂穎。

模範警察5人獲獎：第四分局偵查佐蘇仁鴻、第六分局偵查佐徐慶郎、霧峰分局巡佐葉輝煌、刑警大隊副隊長吳豈森、少年隊小隊長林拱照。

鑑識楷模2人獲獎：刑事鑑識中心警務員李佳龍、第五分局巡官魏宏哲。

績優警勤區9人獲獎：第二分局警員梁惟淨、霧峰分局警員彭煥揚、第四分局警員張雅惠 、太平分局警員陳稚允、第五分局警員曾俊榕 、清水分局警員陳錦鐘、第六分局警員蔡宗澤 、大甲分局警員吳世揚、豐原分局警員王慈琳。

績優刑事責任區7人獲獎：第一分局偵查佐黃維科、清水分局偵查佐林盈君、第二分局偵查佐阮筱芸、東勢分局偵查佐李和倫、第三分局小隊長周順長、第五分局偵查佐廖述儀、清水分局偵查佐陳惠榮。

績優外事責任區1人獲獎：霧峰分局巡佐翁惠貞。

績優員警16人獲獎：保大第一中隊小隊長廖鴻志、特勤中隊警員楊育峻、第一中隊警員巫財烈、特勤中隊警員王俊傑、第二中隊警員洪明祥、府會園區警察隊警員黃啟政；交大直屬第一中隊小隊長陳輝嘉、第三交通分隊警員廖偉能、直屬第一中隊警員張永信、第五交通分隊警員許朝翔、直屬第三中隊中隊長吳江松、東勢交通分隊警員李芳成；少年隊分隊長葉宇晟、小隊長楊志謙；婦幼隊警務員李素娟 、小隊長林國湧。

優良事務人員10人獲獎：豐原分局工友楊嬌、督察室行政助理簡涔宇、和平分局工友羅春華、資訊室行政助理廖婉婷、烏日分局技工林心惠、秘書室行政助理賴秀珍、清水分局技工蔡火炎、第四分局行政助理劉素珍。

破重大案件有功人員10人獲獎：第一分局小隊長張嘉麟、清水分局小隊長林孟松、第一分局偵查佐曾信智、和平分局偵查佐王志強、第五分局偵查佐許慎立、刑警大隊偵查佐丁俊傑、豐原分局偵查佐吳建芳、刑警大隊偵查佐林伯欣、霧峰分局小隊長朴旋鳴、刑警大隊偵查佐陳孟伯。

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