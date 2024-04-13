中配收購我護照 賣中國人出入歐洲 中國黑幫每本30萬牟利 歐境國安隱憂

中籍配偶為中國福青幫收購台灣護照，黑幫再以30倍價格賣給需要隱匿身分的中國人，警方查扣犯案手機、國際快遞包裝袋、護照等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2024/04/13 05:30

〔記者邱俊福、蔡昀容／綜合報導〕來自中國福建省福州市的中籍配偶鄭子娟，與人在中國的何姓前夫復婚後，兩人為中國福青幫收購台灣護照，黑幫再以卅倍價格賣給需要隱匿身分的中國人，讓這些真正身分不詳者假冒台灣人，經查至少有近五十本護照成為這些人的「隱身符」，不法入境歐洲多國。刑事警察局逮捕鄭婦與其三名成員、以及五名賣護照者，宜蘭地檢署昨依違反護照條例、組織犯罪等罪起訴全案，並對未到案的何男發布通緝。

近50本外流 中國不法者隱身符

刑事局國際科表示，此案嚴重損害台灣國際聲譽，並威脅遭冒用入境國家的邊境安全，形成該國的國安漏洞；本案也是對買賣護照牟利的犯罪份子，以「組織犯罪防制條例」起訴的首例。

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檢警追查，五十六歲鄭婦與何男被福州的福青幫吸收，去年九月起，以每本七千元至一萬元價格收購台灣護照，將護照頁面翻拍傳給境外共犯，「配對」合適的冒用人選，再將護照寄至希臘、西班牙、義大利、印尼等國，集團以每本一萬歐元（約卅萬元台幣）賣給中國客戶。

查獲鄭婦等9人 組織犯罪起訴

初估有近五十本台灣護照外流，至少廿名中國人仍在不法使用，目前僅英、西兩國各逮獲一人，其餘追查中。我方研判，黑幫人蛇利用我國護照在全球一一○個國家享有免簽入境待遇優勢，高價賣護照牟利，客戶則獲得台灣假身分掩護。

檢警上月查獲鄭婦等九人，有兩人遭收押。檢方起訴指出，何、鄭等五人助長國際偷渡犯行猖獗，嚴重影響我國國際聲譽，賣護照的郭男為脫免罪責，謊報護照遺失，建請對六人從重量刑。

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