鼓舞波麗士 清水分局頒發警察好神金sir獎

2019-06-14 22:27

〔記者張軒哲／台中報導〕清水警分局今晚舉辦慶祝警察節及警察好神金sir獎活動。警察好神金sir獎有如警界金像獎，獎項共分治安類（打詐尖兵、緝毒戰士、槍砲戰神、抗暴英雄、無所遁形）、交通類（執法悍將、酒駕剋星、馬路先鋒）、為民服務類（尋人高手、熱血善警）及績優內勤、事務人員等12種獎項，場面熱鬧。

清水警分局為慶祝警察節活動，特舉辦警察好神金sir獎，各獎項評比人員為分局同仁過去一年整體表現進行選拔，經過分局評審團約一個月的初選及複選程序等嚴格評選，最後產出得獎名單，得獎人可說是分局該項成績最亮眼者。

頒獎典禮會場，每當台上主持人宣布得獎人名單時，現場螢幕即出現得獎人相片及得獎事蹟，台下歡聲雷動；特別的是，清水所楊志宏（打詐尖兵）、三田所林哲瑋（緝毒戰士）和光華所黃譯緯（打詐尖兵）三人是師徒關係，此次均獲獎，也為分局帶來佳話。

另外，為了感謝曾在或現在清水分局服務貢獻的父子（女）檔及兄弟檔員警，會場螢幕還先秀出「猜猜我是誰」等字樣，吸引許多同仁目光，當出現第一張可愛的小兄弟合照時，現場同仁笑聲不斷，直呼小兄弟當年「好可愛」。

活動中也邀請清水高中爵士樂團及嘉陽高中戰鼓、時裝走秀與熱舞社等帶來一連串精彩表演；清水警分局長張啓祥也應現場要求上台演唱，將節目活動帶到最高潮。

警友總會清水警友辦事處主任許玄岳為鼓勵及肯定清水警分局員警的用心付出，除致贈每位600元警察節禮券外，還特別頒發工作績優獎勵金予各單位績優人員。

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