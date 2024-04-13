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中配欠債逃回中國 放話「不會再回來」認定惡意遺棄判離

中國籍配偶欠一屁股債逃回中國，還向先生傳話「永遠不會再回來」，南投地院判離婚。（記者陳鳳麗攝）

中國籍配偶欠一屁股債逃回中國，還向先生傳話「永遠不會再回來」，南投地院判離婚。（記者陳鳳麗攝）

2024/04/13 00:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣李姓男子娶王姓中國籍配偶，不到4年王女突然回中國音訊全無，李男請人勸說老婆快回來團聚，不料在台欠一屁股債的王女，要妹妹代轉「永遠不會再回來」，李男無奈訴請離婚，南投地院法官認為，王女惡意遺棄判離。

李姓男子2018年8月，經人介紹與王姓中國籍女子結婚，兩人在南投縣和雲林縣兩邊住，婚後生活正常，但王女在2022年4月突然告知「要自己回家鄉一趟」，李男想陪同但王女不肯，並強調很快就會回來，不料王女返回中國後即與夫家斷了聯絡，李男怎麼都聯絡不上老婆。

李男後來透過老婆在台灣的妹妹聯絡，王女的妹妹轉達，其姊在台灣欠了債沒有辦法還，債權人逼債逼得緊，只好逃回家鄉，不只短期內不會來台灣，而且「永遠不會再回來」。

李男等了1年多，認為再等也是空耗，他不想孤苦無依下去，因此向南投地院訴請離婚。王女後來得知李男打離婚官司，請認識的中國籍配偶轉告「願意離婚」。

南投地院法官認為，王女無故離家1年多，從台灣出境後即未再返台與夫同住，並請人帶話表示願意離婚，王女顯然是惡意遺棄配偶，已符合民法1052條中的請求離婚情形，因此准予李男的離婚請求。

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