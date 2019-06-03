竹縣公布13處危險水域 演練「救溺五步、防溺十招」

2019-06-03 14:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕夏日戲水消暑，新竹縣政府甫公布13處危險水域，但其中的竹北市新月沙灣即傳出1人不幸溺斃的消息；消防局今早在縣立游泳館舉辦防溺宣導活動，演練「救溺五步、防溺十招」，並提醒民眾應選擇合法水域及有合格救生員的場所，注意戲水安全。

副縣長陳見賢表示，夏天從事水上活動的民眾逐漸增加，但相對地溺水事件也容易傳出。今年新竹縣轄內共有13處危險水域，包括北埔鄉北埔冷泉、新豐紅樹林附近水域、尖石鄉內灣村雞油樹下水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、關西鎮東安橋下、新埔鎮寶石橋附近水域、橫山鄉內灣村吊橋下、五峰鄉清泉橋下、竹東鎮上坪溪流域、峨眉鄉大埔水庫、頭前溪流域（竹東段至竹北段）、竹北拔子窟附近水域、竹北市新月沙灣（含山腳碼頭），請民眾多加留意。

為維護民眾安全，消防局選定竹北新月沙灣、內灣雞油樹下2處設立宣導站，6月到8月例假日下午時段，由新竹縣、市水上救生協會救生員駐站，其他區域則以轄區分隊編排巡邏方式，勸導民眾戲水時遠離危險水域。

今早的防溺宣導活動，多名縣議員現身協助宣導，陳見賢授旗給2救生協會，會中並示範演練救溺五步、防溺十招，讓民眾了解正確的戲水觀念。

「救溺五步」:「叫」大聲呼救、「叫」 呼叫 119、 118、 110、 112、「伸」利用延伸物（竹竿、樹枝等）、「拋」拋送漂浮物（球、繩、瓶等）、「划」利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。

「防溺十招」：選擇有救生設備與人員的地點、避免做出危險行為、注意湖泊溪流落差變化、不要落單、下水前先暖身、不可在水中嬉鬧惡作劇、身體疲累狀況不佳不要戲水游泳、不要長時間浸泡水中、注意氣象報告、加強游泳漂浮技巧。

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