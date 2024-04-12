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首頁　>　社會

無照駕車南投下國道翻覆 鬼扯「代駕」原來是偷車賊

盧姓偷車賊在國道翻車。（記者劉濱銓翻攝）

盧姓偷車賊在國道翻車。（記者劉濱銓翻攝）

2024/04/12 21:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕24歲盧姓男子11日凌晨，開車經國道3號竹山交流道匝道不慎翻覆，消防人員救護時，盧某稱是幫喝酒的朋友「代駕」，因吃了安眠藥才不慎翻車，但國道警方發現他不僅沒駕照，肇事車輛還是偷來的，掌握偷車監視影像才讓盧認栽。

國道八隊警方表示，當天凌晨接獲國道匝道翻車事故，便與消防人員前往處理，惟到場只見1輛小廂型車橫躺在路面，但車上與周邊都沒有駕駛或乘客，當下有路過車輛通報附近有人在攔車，疑似就是該車駕駛，當時消防人員因沒有傷患可處理，便先行開救護車返隊。

詎料消防人員開車駛離400公尺後，竟發現開車翻覆的盧某就在國道路旁，立即檢傷並以頸圈固定患部送醫，當時盧宣稱，因朋友喝酒才請他代駕，但自己有吃安眠藥導致精神恍惚翻車，至於所謂的「朋友」則不知去向。

警方表示，事後追查盧不僅沒有駕照，其駕車翻覆的車輛還是剛剛才失竊，事後聯繫到車主，車主也提供車輛遭竊時的監視影像，畫面顯示當時僅有盧某一人上車，最後盧得知警方掌握相關事證，才坦承偷車，訊後依竊盜罪移送南投地檢署偵辦，至於盧無照駕車也將製單開罰。

消防人員到場處理時，盧姓偷車賊稱是替朋友代駕，自己因吃安眠藥才不慎翻車。（記者劉濱銓翻攝）

消防人員到場處理時，盧姓偷車賊稱是替朋友代駕，自己因吃安眠藥才不慎翻車。（記者劉濱銓翻攝）

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