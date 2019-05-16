夏天要到了！危險水域戲水安全 竹縣議員關切

2019-05-16 15:40

［記者黃美珠／竹縣報導］天氣漸熱，馬上就進入6月的畢業季，國民黨新竹縣議員陳凱榮說，現在正是所有青少年開始相約出遊、戲水的時序！今天總質詢時，除了關切地方建設、警察新款制服良窳等問題，他更關切全縣的危險水域有哪些？公告日期又是何時？相關單位有何作為？以保護來客，還有前述青春正好的青少年出遊戲水安全。

陳凱榮說，他之所以會關心這個危險水域的問題，因為4月底新豐紅毛港就發生了溺水意外，有人因此失去寶貴性命。

縣府交旅處處長游志祥說，該處去年4月中公布的危險水域共有13處，包含竹北、新豐、尖石、五峰、竹東、峨眉多個鄉鎮境內。

縣府實際公告的危險水域如下：橫山內灣雞油樹下、竹北新月沙灣（含山腳碼頭）、新豐紅樹林海域觀海大道、北埔冷泉、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、關西東安橋下、新埔寶石橋水域、橫山內灣吊橋下、五峰鄉清泉橋下、竹東鎮上坪溪流域、峨眉大埔水庫、頭前溪流域、竹北拔子窟附近水域。

游志祥說，該處一般都是每年趕在暑假前完成公告，今年的公告作業會等到本週會勘後，依實際發生過的事實來調整危險水域名單，可望會在5月底之前完成，好讓大家在暑假期間可以參考，選擇比較安全的環境戲水消暑。

教育處處長劉明超說，體育署向來都要求各級學校，在暑假前或比較長的連假前要做好防溺的宣導，以致學校校內每年都會有至少1到2次的防溺宣導活動。

消防局局長孫福佑說，該局原就有計畫6月初於新竹縣游泳館舉辦防溺宣導活動。

至於竹北新月沙灣、橫山雞油樹下這2處過去就頻傳溺水事件的危險水域，他們在戲水旺季都有派人駐點服務，今年6月1日就會啟動前述駐點工作，除了宣導防溺，也希望能在緊急時可以立刻展開救援。

孫福佑也補充說，新竹縣近年最嚴重的溺水事件，就是發生在北埔冷泉的3人溺斃意外，事發原因都是腳抽筋，第1人抽筋溺水後，第2人前往相救竟也一起抽筋，第3人見狀也前往搭救，沒想到救不回前述環抱在一起的2人，自己也發生意外，最是讓人遺憾。

他也提醒，除了前述因為水溫等原因所造成的抽筋，青少年間戲水時的嬉鬧也容易造成溺水意外，且往往在第1時間被誤判是惡作劇，等到發現狀況不對，已經來不及。

另外對於很多遊客喜歡的景點，像是由二河局公告列管為危險水域的頭前溪沿線，他們特別在竹北、竹東境內的豆腐岩設置救生圈等設備，以防溺水意外發生。

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